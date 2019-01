El horror de la violencia

jayala@elcomercio.org



La semana pasada, el Ecuador fue estremecido por una tragedia que le dejó estupefacto. Vio el asesinato de una mujer, ejecutado por un hombre, mientras la fuerza pública observaba, indecisa, la dinámica de las aleves puñaladas que pusieron fin a la vida de la víctima.



La población, indignada, reaccionó inconsciente y primitiva. Nada hizo para impedir el crimen. Paralizada por lo que pasaba frente a sus ojos, no atinó a intervenir contra el cuchillo que se blandía en el aire como una amenaza para todos. Consumado el delito, persiguió a su autor, lo identificó por su nacionalidad y, de víctima de una visión infernal, se transformó en actora de abusos y tropelías contra inocentes compatriotas del asesino.



La policía no movió un dedo durante más de una hora, parada frente al criminal. ¿Qué clase de mensaje se puede extraer de tamaña inoperancia? Los agentes del orden deben estar preparados para dominar el temor y arriesgar hasta su vida en defensa de la sociedad. ¿Cómo puede la ciudadanía vivir tranquila si la policía es impotente o actúa como si lo fuera? Se dirá que, en otras ocasiones, cuando la policía ha procedido con firmeza, se le ha acusado de uso excesivo de la fuerza. Tal explicación no explica nada. La policía debe estar preparada para trabajar con eficacia -como, en general, lo ha venido haciendo- aún cuando reciba críticas y censuras. Se ganará respeto y gratitud cuando cumpla a plenitud su difícil misión y no siendo blanda para “evitar problemas”.



Carondelet, sin meditación suficiente, expidió un comunicado anunciando medidas de control aplicables a los migrantes venezolanos, en el que la opinión pública interna y externa identificó connotaciones xenofóbicas. Es lamentable y grave que el pueblo, mal guiado por instintos, no por espontáneos menos condenables, haya actuado como una masa irreflexiva. La reacción oficial, motivada por el deseo de hacer algo para remediar la inercia policial, no lo fue menos. Hasta Maduro y su canciller se solazaron al inculpar al Ecuador de xenofobia.



Lo cierto es que, desgraciadamente, la violencia impera en el país: asesinatos, violaciones, linchamientos. Sus raíces son múltiples y provienen de la falta de educación adecuada en familias y escuelas, del mal ejemplo de autoridades agresivas y prepotentes, de juegos infantiles ahora marcados por ametralladoras y guerras que no conmueven sino que auguran triunfos lúdicos, de programas de radio y televisión que han convertido a lo cruento en distraído.



¿Cuándo va a restablecerse la enseñanza de la ética en escuelas y colegios, y la práctica de la moral en el hogar? La cirugía de la que nos habla el Presidente Moreno no solo debe servir para no dejar impune el pasado sino, sobre todo, para orientar la construcción del futuro de nuestra niñez y juventud.