Hormigas unidas no son vencidas

Mi medio natural es el agua. Podría vivir dentro de una piscina. Mi paraíso imaginario es algún lugar donde los libros, periódicos, alimentos, flotaran ingrávidos y poderlos disfrutar sin salir a tierra. Esa sensación de ingravidez única, no la cambio por nada. Me siento parte del cosmos. En fin...

Una mañana de sol me encontré una abeja en el agua. Intente salvarla, pero inútil. Entonces la puse en la orilla. Seguí nadando y al volver a verla ya dos hormiguitas la rodeaban... Me puse a observar la secuencia.



En menos de cinco minutos, como por arte de birlibirloque ya se habían comunicado entre ellas y un batallón de cientos la rodeaba. Unas arrancando con sus patas pedacitos de alas y lo que pudieran... se marchaban y regresaban a su labor caníbal y escéptica... Así pasó el tiempo. Cada vez que regresaba yo a la orilla del acontecimiento, el cuerpo de la abejita estaba más y más reducido...



Cuando no quedaba prácticamente nada se juntaron y alzaron lo que quedaba, dirigiéndose a su recóndito cuartel para ofrecérsela a su reina y acabársela de comer.



Me maravillé. Vi sin trucos ni montajes el perfecto ciclo o círculo de la vida. La disciplina marcial y la unión de las hormigas, que obedecen sin rebeldía ni peleas, ni discusiones inútiles, obedecen repito, al llamado de la unión para cumplir el objetivo. Saben que unidas lo logran. Saben que una a una, cada una por su cuenta jamás lo lograrían. Tienen su meta clara y les importa el bien común.



De paso, limpian el lugar ayudando al medio ambiente. Las admiro pero me deprimo. Nada que ver con nosotros los humanos que nos autoproclamamos los “reyes de la creación” siendo en realidad la especie animal más sucia, depredadora ,egoísta y ambiciosa.



Desde que mutamos en homínidos nos fuimos llenando lenta pero inexorablemente de odios, venganzas, ansias de poder... Inventamos las armas, iniciamos las guerras. Creamos la traición, la corrupción, la mentira, el engaño, hasta tocar fondo destruyendo, arrasando con bosques, intoxicando el aire, sepultando valores, sin importarnos que millones de hermanos mueran de hambre, se trafique con niños... La lista sería infinita.



Nos hemos olvidado que vamos a morir como la abeja y seremos devorados por los insectos si nos entierran, o convertidos en un puñado de cenizas. Si tenemos suerte nos esparcen en el aire o nos meten en una urna que terminara llena de telarañas y polvo.



Como la abeja, no nos llevaremos nada. Opulencias, dinero, poder, traiciones y perfidias, todo se queda... Por lo menos deberíamos dejar un buen recuerdo de amor, honestidad y rectitud. Unidosy solidarios como las hormigas. Tendríamos un mundo mejor.



PD. Cada día creo más que llevamos en los genes la Señal de Caín... ¿En que momento de la evolución perdimos la inocencia?