Es la hora de gobernar

Los resultados de la consulta popular y referéndum convocados por el gobierno nacional generaron resultados contundentes, aunque sorpresivos. El pueblo no aprueba las iniciativas e intenciones del gobierno y le conmina a efectuar un golpe de timón en la conducción del país.

La consulta convocada no tuvo su mejor momento. No despertó entusiasmo entre la población. Careció de la importancia que merece un instrumento para producir reformas sustanciales que signifiquen beneficio para el país. No definió objetivos claros y concretos. Las preguntas se diseñaron para atraer la preferencia del electorado por obviedad. Su fin último fue reforzar las narrativas que se expandieron entre la población en forma sistemática.

La justificación para las bases extranjeras se redujo al consabido estribillo de obtener apoyos extranjeros para la lucha contra el narcotráfico. Suspender el apoyo financiero a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas se desempeñaron como “preguntas gancho”, respaldadas por criterios deleznables. Sobre la propuesta de conducir al país hacia la aprobación de una nueva Constitución, la carencia de claridad y de honestidad para dar a conocer sus objetivos y el contenido, produjo el resultado contrario al esperado.

En el corto plazo, existen indicios de que el voto negativo respondió a factores que se encuentran en dos momentos concurrentes: la gestión del gobierno contraria a las promesas de campaña, manifestada desde el inicio del período gubernamental, y los errores cometidos expidiendo decretos que lesionan los derechos de la población, en materias relacionadas con el acceso a los servicios públicos.

Lo primero constituyó una serie de decisiones que, si bien obtuvieron el apoyo de sectores y población coincidentes con la adopción de estilos fuertes de gobierno, rayan en el autoritarismo. De esa manera, se incubaron las condiciones para el germen del descontento de una población inconforme, traicionada, relegada por la profundización de las desigualdades sociales. Este proceso silencioso encontró su válvula de escape en la consulta nacional y produjo el resultado conocido.

En otro lado, las medidas especialmente de corte económico adoptadas por el gobierno profundizaron el malestar de sectores que sintieron el perjuicio ocasionado por: la eliminación del subsidio al diésel y, antes, a las gasolinas; la preferencia de la represión, antes que el diálogo, para encontrar soluciones concertadas al paro indígena; los escándalos de la corrupción cometidos en algunos sectores de la actividad pública; los anuncios por suprimir los servicios de salud en la seguridad social; la intervención de funcionarios públicos en la campaña electoral, con la clara utilización de recursos del Estado; los regalos, bonos, becas, inauguraciones de obras no concluidas, para captar votos. Se abonó, sin duda, a la expresión del voto como un símbolo de rechazo al estilo de gobierno.

Los resultados adversos que los gobiernos enfrentan con sus convocatorias a consulta popular no deben significar su derrota ni una victoria de la oposición. Es, en realidad, la oportunidad para demostrar la convicción democrática del gobernante, con la sensibilidad para enmendar los errores. Y la oposición, aunque concebida como contraria a los actos y formas del gobierno, es importante y necesaria si se realiza como un contrapeso al ejercicio del poder, para vigilar el cumplimiento de la Constitución en los actos gubernamentales y su orientación al bien común. Allí juega un papel importante una oposición lícita, patriótica y solvente. Al fin o al cabo, “cada cosa, en todas las épocas, camina junto a su contraria”.

Es de un gobernante con liderazgo, escuchar a la voz del pueblo y tender los lazos para iniciar un nuevo proceso de diálogo y concertación conducente a enfrentar los problemas nacionales. Esto exige renunciar a las convicciones extremas que dan lugar al maniqueísmo y la autocracia. Si no existe un cambio significativo en la conducción del país, crecerá el descontento y se fortalecerá la protesta social.

El nuevo desafío para el país es tomar partido directo en el análisis de los problemas nacionales y en la definición de estrategias que debe asumir el gobierno para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos

“Hay una manera de contribuir al cambio; y es no resignarse” (E. Sábato).