La hora clave del debate

La encrucijada que vive en el Ecuador se resuelve el día 11 de abril. El debate oficial entre los dos candidatos finalistas de este domingo parece ser crucial, definitivo.

La gran disputa de votos es de un territorio pantanoso compuesto por aquellos ciudadanos que todavía se mantienen indecisos, por quienes anulan su voto de forma inveterada o no dar crédito al sistema político electoral de democracia representativa, o de quienes desechan las tesis de ambas candidaturas finalistas o apoyaron a algunos de los otros 14 candidatos con mayor fuerza Yaku Pérez y Javier Hervas.



La historia de los debates presidenciales es rica en anécdotas, vórtices que definieron una elección cambiando el curso de las preferencias no siempre por aspectos de fondo sino por la forma y el acierto del mensaje y la manera de expresarlos.

En el cambio del ‘ balcón a la televisión’ (de Velasco Ibarra a Roldós) se puso en escena a Sixto Durán Ballén y Jaime Roldós Aguilera en la elección de 1978-1979. Entonces eran acreditados periodistas de opinión los que planteaban las preguntas. Diego Oquendo presentó los suyos, y en otras cadenas de TV estaban Patricio Quevedo, Benjamín Ortiz y Jorge Ortiz. Fueron oportunidades de oro entre la firmeza y la caballerosidad de las ideas, no ausentes de contrapuntos y tensiones pero que ayudaron a millones de votantes a definir sus preferencias entre estas dos figuras de la política en el tiempo del retorno a los gobiernos civiles.



Muy estudiado ha sido en nuestra historia el debate entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, moderado por Alejandro Carrión, escritor y columnista de opinión de este Diario.

Luego llegaron otras modas, los asesores y gurús de las campañas motivaban que los candidatos que contaban con fuertes respaldos se resistan a los debates puesto que, decían, solo tenían algo que perder y poco espacio por ganar en adhesiones. Hubo algún debate con una silla vacía y la presencia de un solo candidato y el formato estuvo ausente en nuestro país durante años.

En mi experiencia personal las cualidades de políticos como Rodrigo Paz y Paco Moncayo, junto a los otros candidatos a Alcalde de Quito permitieron tocar temas de fondo con altura y claridad por TV.



En 2006 tuve ocasión de moderar un debate presidencial televisado por varios canales en el que participaron Cynthia Viteri, León Roldós y Rafael Correa. Se excusó Álvaro Noboa. Hubo al menos tres debates.



En las elecciones 2017, todos los candidatos acudieron al Diálogo radio televisado de este Diario. Lo demás es historia reciente. Tres debates en primera vuelta. La exigencia legal pondrá cara a cara a los finalistas. Una moderadora de experiencia formulará preguntas preparadas por una comisión. Que el domingo veamos con claridad las virtudes para el ejercicio democrático de gobernar en libertad y en pro de los más pobres para sacar al país de una de las peores crisis de su historia republicana.