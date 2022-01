¿Héroe o delincuente…?

‘Yo soy y mis circunstancias” Ortega y Gasset. La sentencia en contra del policía Olmedo, activa el tema de seguridad. Desde la limitada óptica del video, se aprecia la alta peligrosidad del momento, en el cual en fracción de segundos se tomaron decisiones cruciales; siendo difícil desde la distancia del escritorio, entender la visión, sentir e intención del policía. No está claro si existió o no exceso policial; pero sí es claro que en el país, los delincuentes tienen más derechos que la sociedad y la policía.

Una de las estrategias del socialismo del siglo XXI, fue la indefensión de la comunidad, debilitando el derecho a defenderse, volviendo delito el porte de armas, amedrentando al policía con juicios penales, reforzando los “derechos humanos” de los delincuentes en desmedro de el de las víctimas, etc., es decir sembraron miedo… La peligrosa normativa al respecto, debe ser derogada y reemplazada con urgencia, con leyes que den preeminencia a los derechos humanos del ciudadano de bien y de los policías, más aún en delitos flagrantes. En la gravedad de la inseguridad actual, es un error legal la proporcionalidad en la reacción policial, ya que ante el enfrentamiento con delincuentes armados y dispuestos a todo, no puede existir una “respuesta” policial tibia, dubitativa y condicionada, sino una “acción” razonable y determinante de protección a la vida de las víctimas y del agente. Así, se debe inteligentemente con prelación respaldar social, jurídica e institucionalmente a la policía; y no a los “derechos de los inhumanos” delincuentes. El Presidente tendrá la concomitante valiosa tarea, de considerar en justicia, poniendo el bien supremo de la seguridad ciudadana como prioridad, conceder indulto a los policías que, privados de la libertad y con sentencia ejecutoriada según la Constitución, merezcan aquella decisión; entendiendo que en el Ecuador, el policía que obra en ejercicio de proteger la vida de la víctima y/o de la suya, no es un delincuente, sino que pudiera ser un Héroe…