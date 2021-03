¿Y si no hay mercado?

En todo pregrado de Economía e incluso de carreras afines es prácticamente imposible evitar alguna clase en la que se aborde el tema de Adam Smith, los mercados económicos, la oferta, la demanda y la famosa mano invisible que vacía el mercado. Pues bien, si esto está claro o al menos lo recuerdan, podemos seguir adelante.

Ahora, imaginemos a una comuna de la provincia de Santa Elena que tiene grandes extensiones de tierra productiva, pero que por norma expresa al ser tierras ancestrales, no pueden ser vendidas a un tercero. Sin embargo, la comuna encuentra el espacio de conceder a este tercero un derecho, el derecho de aprovechamiento de cierto pedazo de tierra para fines industriales. Este derecho no puede ser comercializado, es específico para que esta persona haga uso de esas tierras para producir lo que le venga en gana; y para efectos del análisis, vamos a suponer que el otorgamiento de este derecho no tiene costo alguno para el beneficiario.



Transcurren un par de años y la comuna autoriza en adición a otra persona para que aproveche industrialmente otro pedazo de tierra de ellos. Pasa nuevamente el tiempo, y resulta que este último beneficiario se siente en alguna manera afectado por el primero, y lo denuncia ante un regulador de mercados de tierras porque supuestamente ha abusado de su condición hegemónica.



El regulador, no solo presta oídos, sino que da trámite y emite presunciones de comportamientos inadecuados sobre el primer beneficiario dentro del mercado de aprovechamiento de tierra para fines industriales dada una autorización por parte de la comuna.



Recordando a Smith y viendo este caso imaginario, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿Qué se vende en el “mercado de aprovechamiento de tierra para fines industriales dada una autorización por parte de la comuna”? ¿El “aprovechamiento de la tierra” es un bien? ¿Un servicio? ¿Quiénes venden el “aprovechamiento de la tierra”? ¿Alguien lo compra? ¿Cuál es el precio del “aprovechamiento de la tierra”? ¿Hay en efecto algún precio para eso?



Queda claro que este mercado determinado por el regulador no tiene compradores, no tiene vendedores, por ende, no hay nada que intercambiar; es decir, no hay ningún bien ni tampoco un servicio, y como cereza del pastel, ni remotamente hay un precio.



Entonces, si no tiene nada de esto, sería una total incongruencia seguir pensando que el “aprovechamiento de tierra para fines industriales dada una autorización por parte de la comuna” -en este caso imaginario- es un mercado.



Finalmente, si esto no constituye un mercado, mal haría el regulador en presumir el cometimiento de actos abusivos por parte del primer beneficiario. Mas bien, el regulador debería archivar la causa, aun cuando su informe preliminar indique erradamente lo contrario.