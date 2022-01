Hablar en democracia

Un lector me ha observado diciendo que no es adecuado sostener que “la libertad de expresión es una conquista de la democracia desde el siglo XVII”, tal como afirmé en un artículo en este espacio la semana pasada. Argumenta que la libertad para hablar ya fue posible en la democracia ateniense.

Cabe precisar que la libertad de expresión como uno de los derechos civiles y políticos, es asimilada a declaraciones y otros instrumentos normativos, de manera más o menos amplia a partir de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa.

Es cierto que la libertad para hablar acerca de lo público y en público, se practica en la democracia directa de Grecia, durante el florecimiento de su vida cultural, cinco siglos antes de Cristo, en las colinas situadas en el centro de Atenas. En el Ágora. Pero hablaban quienes procedían de una minoría, pues no todos tenían los mismos derechos. No podían hablar las mujeres, los extranjeros, los esclavos y ni siquiera los liberados. Sólo un grupo de hombres “libres”, quienes representaban menos del diez por ciento de su población.

Los demás, que eran la mayoría, no podían darse ese lujo, pues debían trabajar. Esto explica Benjamín Constant en su escrito: “De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos”.

La libertad de opinar de manera diferente, tiene trascendencia histórica. Esquilo, en Los Persas, escrito en año 472 a. C. decía: «La lengua de los hombres ya no es prisionera; se permite al pueblo que hable libremente, porque se ha roto el yugo del poder». Si era posible criticar, también regían ciertas restricciones. Había límites para el discurso discrepante. Implicaba riesgos de destierro.

Como dice Giovanni Sartori, cuando se refiere a la democracia antigua comparada con la democracia moderna, en ésta última, se han resuelto problemas que los griegos no resolvieron y valores que no conocieron. Analizar la democracia antigua con la democracia moderna es como comparar peras con manzanas.