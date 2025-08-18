La incertidumbre abruma a nuestro país. Transcurre el tiempo y, pese a indudables esfuerzos gubernamentales por combatir las lacras, que enferman a la sociedad, estas se acentúan: la carencia de dinero boicotea presupuestos. Las desesperadas y permanentes visitas del presidente Daniel Noboa, a naciones prósperas, no han dado todavía los resultados de ayuda y colaboración que son indispensables para vencer la tremenda desfinanciación nacional. Nunca, en la historia patria, la sangre de incontables asesinatos ha inundado, como ahora, calles, plazas, canchas deportivas, reuniones familiares y sociales, por actitudes criminales imparables, propias de un desesperante retroceso de la civilización y del humanismo que, degenerados infamemente, han concluido en el salvaje irrespeto a la vida de sus semejantes. Abundan grupos de adolescentes y jóvenes, adiestrados por las mafias, como expertos sicarios ejecutores de estas matanzas, que se multiplican y se transforman de individuales en colectivas. El armamento que disponen las bandas es sofisticado y el número de integrantes crece cada vez más, pues la retribución económica que reciben, por delinquir, les entusiasma y aísla de la escolaridad y de la vida pacífica y familiar. Hay un gran esfuerzo policial y militar que, en no pocas ocasiones, es denigrado por elementos que han sucumbido a la codicia y que son comprados por los cabecillas de las organizaciones delincuenciales. La lucha de los policías y soldados, que capturan a muchos malhechores, se torna ineficiente cuando jueces y fiscales conceden inmediata libertad a los capturados, pese a haber sido sorprendidos cometiendo los delitos.

Este difícil panorama se complica más en el área de la salud, pues una merma presupuestaria y un retardo en la entrega de las asignaciones ha dado lugar al aparecimiento de serios problemas: falta de insumos y de medicinas, carencia de alimentos para los enfermos. La crisis requiere la atención urgente, pues nada es más importante que la vida de los ecuatorianos.

Ante esa precaria realidad, todavía hay esperanza en que el gobierno supere las tremendas dificultades y enderece el desarrollo del país, pero inquieta una pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿había una mejor alternativa para gobernar?

Considero que NO había esa alternativa, pues la candidata que perdió las elecciones representa a una de las peores autocracias que doblegó al país y de acuerdo a la periodista Anne Applebaum “hoy en día las autocracias no están gobernadas por un único hombre malo, sino por sofisticadas redes que cuentan con estructuras financieras cleptocráticas, en un entramado de servicios de seguridad -militares, paramilitares, policiales – y expertos que proporcionan vigilancia, propaganda y desinformación. Los miembros de estas redes no solo están conectados entre sí dentro de una determinada autocracia, sino también con las redes de otros países autocráticos”.

En nuestro caso un ejemplo claro es el autoritarismo que nos gobernó en el período de abusos y que se integró al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla.

La situación caótica del país, el desorden, la ruptura social, el crimen, los secuestros, las extorsiones, la invasión de cárteles, deben ser combatidos con acciones decididas y potentes, por parte del gobierno nacional y para concretarlas debe dirigir un consenso con los demás poderes, proponer los cambios legales que refuercen su gestión de lucha, pero no conflictuar con la Corte Constitucional, al contrario, conversar, discutir y llegar a acuerdos mediante los cuales, por el bien del país, fusionen filas de combatientes, fortaleciéndose mutuamente en la obtención de mecanismos legales extremos con los cuales el Ecuador recupere su honor y dignidad.