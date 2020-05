Un gusano a la vez

Aldous Huxley decía que lo importante no es tener experiencia, sino aprovecharla para aprender, replantear, y si es válido, cambiar. Para poder aprovecharla, es necesaria la reflexión, pero muchos entre nosotros no reflexionan.

Esos que no reflexionan pertenecen a dos grupos. Uno está compuesto por quienes no adquirieron la capacidad para formular criterios propios, y en su subdesarrollo mental viven anclados en las creencias que alguien les impuso. Dan pena, y es por ellos, y para evitar que se sigan multiplicando, que defiendo con ahínco la educación liberal.



Pero mucho peor es el otro grupo, el de quienes habiendo desarrollado capacidad de reflexión, incluso a base de una buena educación, se niegan a reflexionar por conveniencia. Incluye a esa inmensa caterva de ladrones cuyas fechorías se destapan todos los días, que se reproducen y nos infectan como asquerosos gusanos; incluye a los que dicen ser socialistas y saben que su sistema es un desastre, pero lo defienden con diversas fantasías y terminan más ricos que los ricos a los que condenan a comer m... ; incluye a los que se aprovechan de los subsidios para hacerse ricos con el contrabando, o para calentar sus piscinas con bombonas de gas doméstico subsidiado; incluye a los empresarios coimadores, a los “asesores” que solo van al “trabajo” para cobrar el sueldo que luego se reparten con el padrino que les consiguió el puestito, a los funcionarios que abusan de la aerolínea estatal, a los miles de burócratas que saben perfectamente que no están contribuyendo valor agregado pero se aferran, hasta violentamente, al cargo o al contratito. Todos estos y muchos más saben que están haciendo mal, pero no les importa. A favor de los del primer grupo se pudiera esgrimir la excusa de que se les incapacitó para formular juicios morales, como se incapacita a un ave para volar si se le corta las alas. No es del todo convincente la excusa, pero algo de verdad contiene. Los del segundo grupo, sin embargo, no tienen excusa que valga. Eligen vivir en una cloaca, y tratan de convencer a los demás que vivamos cómodos en ella.



¿Qué hace que haya sociedades, y las hay, en las que no habita este tipo de gusano humano? A un ingeniero de sistemas se le preguntó alguna vez “¿Cómo puede un proyecto llegar a atrasarse todo un año?” y él respondió, “Un día a la vez.” Por analogía, ese tipo de gusano desaparece de la sociedad un gusano a la vez, por decisión de cada individuo de actuar por consciencia, no por conveniencia, estimulado a pensar, como lo pone Karen Armstrong, “de una forma distinta, convencidos de que si se observan de una forma fiel las leyes, no nos aprisionarían en una conformidad sin alma, sino que nos transformarían a un nivel profundo”.

Nuestro mayor reto es estimular la reflexión moral, un gusano a la vez.