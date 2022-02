Las previsiones absurdas de la guerra

La guerra parece un juego de apuestas, algunos aseguraban que Putin invadiría Ucrania y otros que no lo haría. Los que apostaban que no habría invasión decían que solo un loco podía enfrentarse a Estados Unidos y Europa, más de 40 países, tres de ellos con armas nucleares. Ahora ya saben que hay ese loco y es capaz de amenazar al mundo con estas palabras: “Cualquiera que pretenda interponerse en nuestro camino o amenazar a nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta rusa será inmediata y tendrá consecuencias jamás vistas en su historia”.

Era extraña la certeza con la que el presidente de Estados Unidos aseguraba que Vladimir Putin invadiría Ucrania. No puede salir ahora y decir ¡gané! Rusia ya invadió Ucrania tal como yo dije. Todo en esta guerra resulta extraño. Es una guerra en la que sanciones económicas pretenden detener a los tanques y los misiles.

Desde que el presidente Joe Biden adelantó que no enviaría tropas a Ucrania y Europa enviaba jefes de Estado al despacho de Putin, era evidente que el espía convertido en emperador vería como tigres de papel a sus adversarios y culminaría su aventura. Era evidente que Ucrania sería abandonada a su suerte y pagaría un alto precio por sus pretensiones de ser parte de Europa.

Ya puede empezar la nueva ronda de apuestas. ¿Será Ucrania “eliminada del mapa” como advirtió el canciller alemán?, o ¿se conservará como país independiente con un presidente títere de Moscú? Un político norteamericano nos dijo que en una guerra nuclear no hay vencedores y por tanto no puede librarse. No nos dijo que las potencias nucleares podían librar una guerra de misiles contra sanciones económicas.

Ucrania no está tan lejos; en el puerto de Odessa hay un millón de cajas de banano ecuatoriano y amigos míos tienen sus hijos en Kiev. A la vista de las absurdas previsiones de una guerra contaminada con demencia, cabe decir como el argentino Juan José Castelli: “Si ves al futuro dile que no venga”.