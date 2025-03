Introducción: La política ha derivado en una guerra sucia llena de traiciones a la verdad y engaños a la sociedad. Una apología a la expresión, el fin justifica los medios... Política en la que están en juego, no los intereses de los ciudadanos, sino más bien los intereses de determinadas personas, tiendas políticas e incluso – muy infortunadamente – los de las mafias. En dichas circunstancias, al parecer, la guerra sucia en la carrera a Carondelet, tras bastidores, se llevaría en tres frentes, a saber:

1.- En redes sociales: A fin de conseguir votantes, se utiliza y manipula la información, exponiendo expresa y conscientemente fake news, cuyos autores muchas veces escondidos en el anonimato, mediante el engaño, buscan pescar votos a río revuelto. De esta manera, si antes para el ciudadano juicioso podía en cierta medida detectar en redes sociales algo sospechoso, hoy en día, basándose en la mala utilización de la IA, prácticamente se vuelve muy difícil poder discernir entre una información cierta y la que no. Lo cual, hace caldo de cultivo para que, las grandes mayorías, muchas veces apuradas y distraídas, puedan dar como válido algo que no lo es… Un ejemplo de esto, pudo ser cuando, vísperas de la primera vuelta, circuló en redes la noticia en el sentido de que, el oficialismo había autorizado la entrada de miles y miles de venezolanos, lo cual pudo haber influido en la decisión el día del sufragio.

2.- Incremento de inseguridad: El otro frente de esta guerra consistiría en sembrar miedo y terror. Me refiero, a la latente posibilidad, que los grupos de delincuencia organizada, a quienes les convendría que gane el correísmo, en oculta alianza, posibiliten un deliberado incremento de la violencia en las calles, así como en las cárceles. No nos debería extrañar la posibilidad que en estas semanas, pueda existir un incremento del índice de violencia, lo cual no sería algo fruto de la espontaneidad, sino más bien de un accionar maliciosamente calculado, todo lo cual con miras a generar no solo pánico, sino descontento en la población con miras a la segunda vuelta.

3.- Conteo de Votos: El otro frente de guerra sucia consistiría, en lo que se ha denunciado a la opinión pública por parte determinados actores de la sociedad, los mismos que han expresado públicamente que habría existido manipulaciones en los resultados de la primera vuelta, no solamente en cuanto a la alteración de actas de las juntas receptoras, sino incluso en el mismo sistema del CNE. Lo cual, de ser cierto, sería muy grave, ya que demostraría no solo la audacia y astucia, sino el nivel de presencia y penetración en la institución electoral por parte de personas que responderían al socialismo del siglo XXI. ¿Si se habrían atrevido a realizar semejantes acciones sin ser gobierno, imaginemos lo que serían capaz de volver al poder?

Conclusión: Lo indicado y de manera particular en lo que se refiere a la inseguridad, resulta muy preocupante, ya que desnudaría lo siguiente: a) La intención de los grupos delictivos por evitar que gane Noboa, no tendría límites ni escrúpulos, incluso para lo cual, atentando contra la seguridad y la vida de inocentes. b) Habría la impresión de una suerte de acuerdos (expresos y/o tácitos) entre determinados grupos delictivos y ciertos sectores políticos, en la que los primeros estarían a cargo o se les dejaría la cancha libre a fin de que puedan realizar el trabajo sucio. c) Lo cual dejaría entrever esta suerte de convivencia entre la delincuencia y la política, fenómeno que, de no ser combatido de manera determinante y mayoritaria en las urnas, implicaría la aceleración del desplome como sociedad.-