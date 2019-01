Guaidó salvó a Moreno

Columnista invitada



Reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela logró neutralizar el impacto de una cadena de errores cometidos en tiempo record por el gobierno de Ecuador, minando la autoridad de Lenín Moreno a una velocidad sin precedentes en la política nacional.

La decisión anunciada por el mandatario desde Davos (Suiza) consiguió que la opinión pública hablase del nuevo momento de la diplomacia ecuatoriana en el tema más sensible del hemisferio y no solo del espeluznante femicidio de Ibarra y los execrables sucesos posteriores.



Ecuador se había horrorizado por la inacción de la Policía que, apocada por los miedos, se petrificó por más de una hora mientras un hombre acuchillaba a su joven pareja embarazada. Y por la actitud de la gente que, sin conmiseración, en vez de intentar salvar a la chica, grababa la escena con sus celulares. Tras el horrendo crimen y al saberse que el femicida era venezolano las reacciones en contra de sus compatriotas, que vinieron huyendo de la miseria y la violencia, mostraron lo más oscuro del alma humana; la cara más despreciable de una sociedad.



La barbarie se había instalado en Ibarra cuando el presidente Moreno emite un comunicado en el que condena el crimen, se solidariza con la víctima y la familia, y anuncia haber dispuesto “la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, los lugares de trabajo y la frontera. (…)”. El fuego de la xenofobia se atizaba; más gente salió a las calles; fueron a hostales y residencias a echar a los venezolanos, a incendiar sus enseres. La máxima autoridad del país había desbarrado. La nación se estremeció.



Los apurados intentos de los funcionarios por reinterpretar el torpe comunicado no surtieron efecto. El daño estaba hecho. Tan craso fue el error que hasta el dictador Maduro se aprovechó para criticar al presidente de Ecuador. La cadena nacional del vicepresidente Sonnenholzner buscando hacer “control de daños” tampoco logró su objetivo. Nunca ha dado resultados el manejo táctico de la ambigüedad; al contrario, su anuncio sobre la vigencia del requisito del pasado judicial apostillado para los venezolanos, confirmaba otra de las acciones anticipadas en el comunicado de Moreno. Y ponía al descubierto las contradicciones de un gobierno cuyo país, irónicamente, fue de los primeros en suscribir en Marruecos, en diciembre pasado, el Pacto Mundial para la Migración Responsable de la ONU, y hoy ostenta la Presidencia del Foro Global de Migración.



En este trance estaba el país, que también comentaba el descontrol en el manejo del Twitter del presidente de la República (allí difundió el mensaje), cuando se anunció que Ecuador reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La gente asintió. La bomba de relojería política se desactivó de inmediato, salvando así la imagen del gobierno. Y de Moreno.