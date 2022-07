No nos habíamos visto en años, pero siempre retomamos la conversación como si el tiempo no hubiera pasado. Nos conocimos en la Universidad Casa Grande; en sus clases aprendí sobre los clásicos pero, sobre todo, me enseñó la importancia de luchar por los principios. Así era Francisco Huerta, un gran amigo, colega y mentor. Un hombre lúcido, amable y comprometido con la verdad.

Sentarse a conversar con él era como sentarse a escuchar a un sabio. Un maestro crítico con los dogmas y comprometido con la búsqueda de la verdad. Por eso era frontal con sus pensamientos. Sus reflexiones eran contundentes, repletas de certezas más no de sofismas porque su compromiso era con Ecuador, no con las contiendas políticas. Su amor por el país lo llevó a siempre decir lo que muchos no quieren escuchar.

Fue un gran patriota. Jamás bajó los brazos en sus luchas por las causas más nobles. Ni en los momentos más oscuros, cedió ante el mal porque sabía, inspirado en Virgilio, que se lo combate con más audacia. Era un conocedor de la política ecuatoriana, la tenía perfectamente estudiada con precisión. Su trinchera estuvo marcada por momentos electorales, de servicio público y la academia. En cada uno de estos espacios contribuyó a la democracia de nuestro país.

Aunque idealista hasta la médula, fue un hombre pragmático. Era de esas personas que pasan de la inspiración a la acción. Para Pancho, la libertad y el bienestar de la sociedad eran las virtudes cardinales que deben guiar la acción de todos los ciudadanos. Por eso, su vocación se reflejaba en los proyectos orientados a crear comunidad, a democratizar la información y educar en civismo.

Quedan conversaciones y proyectos pendientes, querido Pancho. Estaré agradecida eternamente por las oportunidades que me confiaste. Aprecio toda la sabiduría que me regalaste, porque hoy me guía en mi desempeño profesional. Ante su partida, haríamos bien en seguir su ejemplo de patriotismo, convicción y sabiduría.