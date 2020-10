En mi anterior artículo en este espacio titulado “El riesgo de no razonar”, hice referencia a “la gracia de la razón”. Pensando más sobre ello, he concluido que, aunque a la frase no le falta gracia, sí le falta razón porque la razón no es una gracia.

“Gracia” como en “Rey por la gracia de Dios” significa “obsequio”, “regalo”. Y quienes llegan a gran capacidad para razonar, adquieren con ella principios morales por convicción no imposición, y logran ser coherentes con ellos aun ante fuertes tentaciones para no serlo, no llegan ahí por obsequio de nadie. Solo pueden llegar por disciplinado esfuerzo, propia reflexión, rigurosa voluntad y fortaleza de espíritu.



Dudo mucho que algo de eso se haya dado en las mentes de los funcionarios públicos y otros ecuatorianos recientemente condenados a penas de cárcel por corruptos, incluido aquel que, insistiendo en que es un pobre perseguido político, agregó la reptiliana afirmación de que es para él un honor ir preso. ¿Hay alguna razón en la afirmación de que va preso por perseguido y que le estamos brindando honores? ¡Ninguna! ¿Hay alguna razón en la afirmación de Donald Trump de que solo puede perder la elección en noviembre por fraude de los demócratas? Tampoco. Ninguna. Pero en el Ecuador sigue vigente la perversa ideología de ese que se cree perseguido, y en Estados Unidos existe la real posibilidad de que Trump sea reelegido, o de que su margen de pérdida sea tan escaso que se niegue a dejar la Casa Blanca.



Estos y tantos otros farsantes que contaminan el mundo constituyen clara evidencia de que no hemos aprendido a estimular adecuadamente el desarrollo de la razón.



¿Cómo vamos a estimularlo si en las aulas, con ocasionales excepciones, tenemos a profesores autoritarios convencidos de que su misión es adoctrinar, con la doctrina que sea -el marxismo-leninismo, el Islam extremista, “solo dí no” a las drogas o al sexo- y en sus hogares los niños sometidos a esos profesores lo están también a padres y madres cuyo grito de guerra favorito es “Porque yo digo”?

¿Cómo vamos a estimular adecuadamente el desarrollo de la razón si creemos que los principios morales pueden ser enseñados? Pretender enseñarlos es caer en el error, del que me acuso al inicio de este artículo, de haber escrito “por la gracia de la razón”: es equivalente, precisamente, a creer que podemos obsequiar la razón a alguien. Ni lo uno ni lo otro. No podemos “obsequiar” la razón a nadie. Y no podemos “obsequiar” la moral a nadie. Una persona se hace a sí misma tanto razonable como moralmente responsable. Y eso, en nuestras sociedades, no es estimulado.



Como alguna vez lo he descrito, lo que hacemos es generar bonsáis humanos, pobres remedos de adultos que son solo maduros en el cascarón, pero cuyas raíces y guías hemos cortado para poderlos someter.