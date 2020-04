Apoyo la propuesta de Cauce Democrático de que se forme un gobierno de unidad nacional que aglutine a todas las fuerzas políticas y sociales capaces de pensar en el bien general. No menosprecio, ni pienso que se quiera menospreciar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional. La idea es sumar, reducir barreras, coordinar y cooperar. Es imperativa la toma de decisiones difíciles en relación con el gasto público, los subsidios, la deuda externa y otros temas de enorme impacto, y cuanto más consensuadas sean esas decisiones, más factible es que se tomen las acertadas, se las tome oportunamente, y sea factible ponerlas en práctica con celeridad.

Pero “Gobierno de” está entre paréntesis en el título de este artículo porque no solo necesitamos un gobierno de unidad nacional: necesitamos unidad nacional en todo sentido. Ha muerto mucha gente y va a morir mucha más. Hay dolor, miedo, angustia, desesperación. Y sobre todo, de día a día, hay mucha gente que no tiene qué comer, ni el dinero para comprar comida, ni trabajo que le permita obtenerlo. Y no le corresponde solo al Gobierno ayudar a quienes necesitan ayuda crítica para simplemente sobrevivir. Nos corresponde a todos.



Acabamos de conocer la muy valiosa iniciativa del sector privado, anunciada por el ex alcalde de Quito Roque Sevilla, de constituir un fondo fiduciario para brindar diversos apoyos en coordinación con el Gobierno nacional. Conozco casos, y me imagino que habrán muchos más, de familias que están ayudando a otras a evitar el hambre. Pero subsiste el desafío de identificar y apoyar, día a día, a todos quienes sufren hambre.

Frente a ese desafío, comunico el inicio del movimiento “Nos cuidamos entre todos”. Le pido que por favor se ponga en contacto con nosotros, a través de mi correo electrónico que aparece en la cabecera de este artículo, si Usted: (1) conoce de personas que no tienen qué comer, (2) quiere donar alimentos o conoce a quien quiera hacerlo, (3) quiere y puede transportar esos alimentos (recoger de quienes donan y llevar adonde se necesitan), y/o (4) quiere y puede almacenar y entregar los alimentos donados a personas necesitadas que viven cerca. Este último punto es esencial: necesitamos poder establecer pequeños puntos de acopio y entrega en el mayor número posible de barrios, para que las personas que necesitan los alimentos puedan recogerlos con razonable facilidad.



Pueda lanzada la iniciativa. Puede funcionar sin violar las normas de distancia interpersonal, pues las comunicaciones ocurrirán por correo electrónico o teléfono, y las entregas y recepciones de alimentos ocurrirán con contacto solo mínimo entre dos o pocas personas, que podrán guardar las distancias físicas necesarias.



Si usted quiere ayudarnos, por favor póngase en contacto, e invite a otros a hacerlo.