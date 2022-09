Entretener al hambriento

Si la Corte Constitucional se apiada del gobierno y le aprueba las preguntas que ha planteado para resolver los problemas nacionales, es probable que yo vote Sí. Ni entusiasmo ni esperanza me animan, pero votar NO, puede hacer creer a los adversarios, que son responsables de la crisis, que la derrota del gobierno significa que queremos su retorno para que sigan haciendo daño al país y haciendo el bien a sus “mejores cuadros”.

Asustar a los narcotraficantes con la extradición no resuelve nada porque la policía captura droga todos los días, también consumidores, pero nunca a los traficantes. Para que los militares ayuden a la policía no se necesita consulta. Cuando se les necesite pueden declarar estado de excepción tal como lo vienen haciendo. Darle más autonomía a la Fiscalía no hace sentido; la caprichosa fiscalía ha dicho ya que quiere todo o nada.

No creo que resuelva algo bajar el número de asambleístas; si la mayoría se reduce, la minoría puede desaparecer. Exigir que los partidos cuenten con afiliados y un respaldo popular mínimo, parece inútil, eso ya está en la ley y no se cumple. Convertir al Consejo de Participación Ciudadana en tzantza parece estéril; se deja inválido a ese triste organismo y se pasa el problema a otra parte.

Para preservar las fuentes de agua y otorgar compensaciones a los servicios ambientales no se requiere de enmienda constitucional. Considerando todas estas circunstancias, parece que lo verdaderamente importante es lo invisible como decían los teólogos de la antigüedad. Lo invisible o escondido, estaba en las dos preguntas que dijeron que las iban a añadir y parece que ya no las enviarán.

Esas preguntas “fantasma” eran economía y reforma laboral, las preguntas enviadas son entretenimiento. El famoso escritor español, Julio Camba, decía que no conoce oficio más repugnante que el de consolar al hambriento. Peor entretenerle con disertaciones políticas; no tienen valor nutritivo y le quitan tiempo para procurarse el alimento.