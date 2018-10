Gobernando con el enemigo

Columnista invitada



La fuga de Fernando Alvarado es la noticia más perturbadora que los ecuatorianos hayan podido escuchar en los últimos tiempos, porque echa abajo el discurso de la lucha contra la corrupción, ratifica que en Ecuador el dinero proporciona impunidad, y alimenta las suspicacias en una sociedad a la cual no se le puede pedir que no sospeche de un gobierno que aún tiene el correísmo adentro.

Que haya fugado en las barbas de las autoridades indignó tanto como desmoralizó a la nación, agobiada tras una semana tormentosa, por los horrendos sucesos en Posorja, dónde se actuó con sevicia mostrando el lado más oscuro del ser humano; las denuncias de engaños a través del sistema financiero, que no han sido explicadas. Y el robo a los rastrillos de las FF.AA., que ha mostrado las vulnerabilidades de una institución que se rige por mandos.



Los tres casos demuestran serios fallos en seguridad, inteligencia, estrategia y en la gobernanza misma, por lo que resultan inadmisibles. Penetrar los rastrillos de las FF.AA. implica que la institución habría sido infiltrada por el enemigo. Un enemigo despiadado que secuestra y asesina a ecuatorianos inocentes.



Gobernar es un juego de equilibrios, pero, sobre todo, un arte. Poner la reputación en riesgo es suicidio político o, al menos, sumergirse en el ridículo.



Los once informes con indicios de responsabilidad penal en contra de Alvarado, que los ministros leyeron el domingo, en el Itchimbía, ante la prensa, fueron munición que dio en el blanco y rebotó en las propias autoridades en forma de pregunta: ¿Cómo, conociendo todas estas acusaciones, que incluyen peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que pesan sobre el secretario de Comunicación de Correa, no se extremaron las medidas de seguridad más allá de un grillete que no emitía señales?



“Hay personas que jamás enfrentarán a la justicia”, declaró, paladinamente, el renunciante ministro Granda el domingo, ratificando lo que los ecuatorianos conocen: que la impunidad está más vigente que nunca. A la memoria viene, entonces, Emiliano Zapata cuando dijo: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.



La reunión urgente del presidente Moreno con las máximas autoridades de los poderes del Estado y el anuncio de que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de Rehabilitación Social del ex Ministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del ECU-911, a cargo el monitoreo del grillete electrónico, han sido gestos.



Eso, nada más. Y aquí estamos, hoy, esperando que Alvarado precise dónde se halla, ahora.



El momento del Ecuador es muy grave y hay que estar alerta. En el gobierno de Moreno hay correistas que solo han mimetizado su pelaje. Las ternas para las más altas dignidades de control del Estado incluyen gente con ADN ideológico correista. Y no se puede gobernar con el enemigo adentro sin poner en riesgo a la nación.