Gestión local de la seguridad

El presidente de la República, Guillermo Lasso, acaba de reunirse el pasado lunes con autoridades subnacionales (alcaldes, prefectos y gobernadores) para hablar de seguridad ciudadana.

Después de dos horas y media de reunión, el presidente anunció la compra de nuevos equipos para la Policía Nacional para frenar la ola delincuencial y el incremento de la violencia que se ha dado en el último año.

Ha hablado también de que es imperiosa una coordinación entre las entidades estatales y los diferentes niveles de gobierno, puntualizando la responsabilidad que tienen los GADs provinciales y municipales en la competencia de seguridad ciudadana. Para ello se ha referido a lo que establece la Constitución de la República y el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización).

Sin embargo, algunas autoridades locales se mostraron reticentes no solo por la falta de recursos para asumir este desafío sino porque hasta cierto punto hay la percepción de que Lasso quiere eludir la responsabilidad y cargar buena parte del problema a los gobiernos subnacionales.

Por otro lado, hay que reconocer que para la mayoría de los municipios del Ecuador el tema de la seguridad no es una prioridad. La mayoría de los Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana no están operativos. Las áreas o direcciones de Seguridad Ciudadana tienen poco personal. Peor aún, no cuentan con instrumentos de gestión que les permita, de acuerdo a lo que establece el Art. 54 del Cootad, formular y ejecutar “políticas, planes y evaluación de resultados en el ámbito de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

Pero, como en otras ocasiones y también en otros aspectos, no le están asesorando bien al presidente Lasso. Le han dicho que hable de coordinación. Sin embargo, una competencia como la seguridad ciudadana implica un esfuerzo en el ámbito de planificación, regulación, control y, sobre todo, gestión. Nadie ha hablado de un modelo descentralizado de gobernanza o gestión de la seguridad ciudadana.