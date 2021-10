La fuerza de la mirada

Curioso resulta que, en la penúltima vuelta de la vida, me preocupe no tanto lo que veo cuanto la intensidad de la mirada. Hay muchas cosas, personas y sucesos que prefiero no ver. Y si antes el noticiero era el pan de cada día, ahora celebro con alegría olvidarme de la hora. Ver a los talibanes, aunque sea de lejos, se convierte en un repugnante castigo. No hablo de la indiferencia, ni del nirvana, ni de que el dolor del hombre no me afecte (muy al contrario). ¡Difícil resulta ser cristiano y pasar de puntillas por la historia! Hablo de una mirada interior, intensa y profunda, más preocupada por el sentido de la vida y de las cosas que por el consumo de imágenes escandalosas y más o menos oportunistas.

La vida está llena de historias verdaderas, pero también de hombres y de mujeres que mienten, difaman, siempre dispuestos a machacar al diferente con tal de que deje de existir. ¿Qué mirada tiene el otro cuando nos cuenta su historia? ¿Cuál es el valor de nuestra propia mirada? San Juan de la Cruz hablaba de “la intención amorosa del corazón…”. Amorosa o, quizá odiosa, pues todo es posible ante la fuerza de la ideología, de las emociones o del poder.

Jean Paul Sartre hablaba de la mirada hasta el punto de convertirla en uno de los íconos del existencialismo. La mirada representa con fuerza la presencia del otro capaz de aceptarnos o de rechazarnos. Recuerden la imagen de la mirada a través del ojo de la cerradura: sentirse mirado lo cambia todo, hasta la libertad de ser uno mismo en su propia desnudez. Importa lo que vemos, pero importa sobre todo cómo lo vemos, cómo somos vistos, valorados, juzgados, amados o destruidos. Siempre, pero especialmente en la vejez, quien quita el velo y desvela nuestra verdad, la ilumina o la oscurece, nos hace bien o nos hace daño.

En la última etapa de mi vida quisiera desvelar mi mirada, hacerla más pura, auténtica y transparente. Quisiera que los demás se sintieran mirados por mí, acogidos y acompañados con un profundo amor. Así quisiera sentirme mirado por Dios. Me tranquiliza saber que lo único que a Él le importa es que yo sea hijo y hermano. Y, en este intento permanente y tardío, quisiera envejecer.

Casi sin darnos cuenta, a modo de muletilla, solemos decir: “ver para creer”. Hace tiempo que ando del revés. Ahora digo: “creer para ver”, porque me doy cuenta de que la fe ha ido aclarando mi mirada, haciéndola más aguda y penetrante y, sobre todo, más compasiva.

Hoy, los jóvenes (y no tan jóvenes) se han ido convirtiendo en auténticos consumidores de imágenes que se devoran unas a otras, haciendo de la realidad algo efímero que aparece y desaparece con un clik. La realidad es mucho más compleja. ¿Será suficiente con ver, consumir y dejar que la última estupidez ocupe un lugar en nuestra débil memoria? Algo más se necesita: transformar la visión en mirada hasta que nos comprometa.