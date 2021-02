Fuera, Moreno, fuera

Anunciando el ex - presidente Correa que Andrés Arauz superaría el 40% de votos válidos el domingo 7 de febrero del 2021, por lo que no habría segunda vuelta en abril, exhorta a movilizaciones, a partir del 8 de febrero, para tumbar al Presidente Moreno, que no siga hasta el 24 de Mayo, en que concluiría su período. Lo dicho, los del socialismo siglo XXI lo multiplican internacionalmente, para que sea percepción dominante.

Error de Moreno fue creer que el segmento del “correato” que escondió temporalmente la camiseta de Correa, para así dominar en su Gobierno, tendría lealtad con él – la única lealtad, debe ser con el Ecuador- siendo que su “corazoncito” nunca ha dejado de estar con Correa, aun cuando –hasta ahora- éste los desprecie y los califique de traidores, porque esperan que luego se los trate como al hijo pródigo, que pidió perdón y su padre lo recibió, con los mejores potajes. Lo que sucede en contratación pública y con quienes la manipulan, lo evidencia.



Moreno señala que más grave que lo denunciado en Colombia, sobre aporte del ELN al correato, es que el Norte del Ecuador es corredor libre para el narcotráfico, porque Correa lo facilitó.



Correa, en el poder, se entendió con empresarios del Ecuador y del exterior. Les facilitó multiplicar negocios, como Lula en Brasil, con Odebrecht y otras empresas. ¿Qué después?, similar a cualquier matrimonio por interés, cuando a una parte no le sigue conviniendo, rompe y puede evidenciar rencor a la otra.



Correa, además del “fuera Moreno”, ofrece que se pateará el tablero del poder para decisiones radicales, una de éstas, tomar los recursos del Banco Central, que deben sostener la dolarización, para repartir un mil dólares a un millón de familias – en su gobierno se hizo gasto público con fondos del BCE y del IESS, que nunca regresaron, sino que se les entregó papeles- y luego se requerirá impuestos y quizás habrá “dinero electrónico”, sin respaldo real de dólares, solo para uso dentro del país, como los billetes que se usan en un juego de monopolio.



Dolarización sin dólares reales, sería un cuento.

¿Para quienes el nuevo tablero? En Cuba, en más de seis décadas, aun no se llega a niveles de bienestar. A Venezuela la saquearon. En Rusia, China y otros países comunistas hubo procesos de décadas. Los que no están en espacios de poder siguen siendo proletarios sometidos; pero, los del poder y sus entornos, forman élites multimillonarios.



Hay opciones en democracia. Pienso que debe identificarse, sin esperar a la segunda vuelta, la que por la racionalidad de gestión fortalezca la dolarización, e incentive inversión, producción, fuentes de trabajo y muy importante gasto social, debidamente fondeado, en el macro entorno de libertad y respeto a los demás.