a) Al momento de terminar de escribir esta columna, se encuentra en etapa de careo el juicio político en contra de la Canciller. Uno de los cuestionamientos de la asambleísta de la revolución ciudadana J. Urresta es, ¿por qué no se concedió el salvoconducto a Glas? La respuesta es simple, sencillamente porque en ningún momento, notificó oficialmente el gobierno mexicano al gobierno ecuatoriano, en cuanto al otorgamiento del asilo político a favor del sentenciado exvicepresidente. Dicho juicio, fuera de contexto patrio, discutible por razones de forma y fondo, ubicaría a sus impulsadores, esto es, al correismo, en la orilla del gobierno mexicano, es decir, contrario a los sagrados intereses del Ecuador.

b) Pese a lo cual, y como en política todo es posible, existieron rumores en el sentido de que, Noboa estaba considerando a Marcela Aguiñaga como una opción para ser su binomio en su carrera a la reelección presidencial. Así, en el marco de la firma de la garantía soberana a favor de la Prefectura del Guayas, Noboa llevó una orquídea como obsequio a la prefecta, en la que se apreció una Aguiñaga educada, quizás sorprendida, pero a la final del día marcando distancia; lo cual, dejaría entrever la poca predisposición por parte ella, alejando la comentada posibilidad. Lo dado indicaría que, sería un amor de conveniencia política, casi imposible, por consiguiente, no solo la flor habría estado fuera de contexto, sino también probablemente la idea.

c) Una vez dada la infortunada posesión del nuevo presidente del CNJ, pocos días después, quizás con la intención de desviar la atención de la desatinada designación, con un excesivo estilo bélico, se vio al presidente con aire militar entrar fuertemente armado a Durán (una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica). Es de suponer que, cuando un país está en guerra, nadie quiera ir, sino lo contrario, muchos busquen salir… En otras palabras, no solo es el fondo, de las necesarias, firmes y determinantes acciones a favor de la seguridad; sino, también cuidar inteligentemente las formas, a fin de evitar que, por luchar contra un mal, se genere concomitantemente otro mal, agravándose por ende la situación del país. En el caso que nos ocupa, es la afectación de la imagen en el exterior, al transmitir la idea de un país convulsionado y en estado de guerra, lo cual afecta y aleja al turismo, generando que este siga decayendo cada vez más y, por consiguiente, agravando la situación económica del importante sector dedicado a dicha actividad. Por su parte, la ministra del Interior Mónica Palencia, en una reciente entrevista en una radio de Guayaquil, indicó que, en materia de seguridad, se ha logrado revertir la tendencia que iba en alza, para a continuación señalar – refiriéndose a las muertes violentas – que no se puede medir el tema de seguridad por uno o dos casos que se den en una semana, ya que hay que tener una mirada del contexto. ¿Una mirada del contexto? ¿Será acaso que la ministra no ha revisado la data del año pasado (aprox. 4001 muertes violentas en el 2023) y compararla con la que va del año? Junio del 2024 habría sido el mes con más muertes violentas en el Ecuador, con más de 500 fallecidos. De lo que va el 2024 existirían aprox. 3.305 fallecidos por este motivo; es decir, si sigue la tendencia, en dos meses se habría superado la cifra de todo el 2023, proyección con la cual, este año sería el más violento de la historia, lo cual obviamente es de esperar que no llegue a ocurrir. No hay que negar los esfuerzos en materia de seguridad dados por el oficialismo, como el control de las cárceles, recuperación de territorios, declaración de estados de excepción, golpes al narcotráfico y a la delincuencia en general, pero también es cierto que, las cifras mencionadas, por cierto, no oficiales, pero si confiables, indicarían que no es suficiente, pese al incremento del IVA y a la consulta popular. En esta guerra interna, la delincuencia, sin amilanarse ni dar tregua, es la que, parecería infortunadamente que va ganando.