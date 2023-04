Freno al abuso de las garantías: Paso 1

Es de conocimiento público el mal uso que se le ha dado a las garantías jurisdiccionales como el hábeas corpus, la acción de protección o las medidas cautelares y la necesidad de eliminar tal abuso. Es así como dos legisladores presentaron el “proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la LOGJYCC y a varias leyes para garantizar la eficacia de las decisiones legislativas”. En resumen, este proyecto tiene un único objetivo: “blindar” los actos de la Asamblea Nacional. Ver, por ejemplo, los artículos 7 y 8 del proyecto de ley. Sin embargo, los cambios que requieren las garantías jurisdiccionales van más allá de las necesidades del Legislativo. El problema en sí mismo es el abuso de las garantías, pero esto es una generalización que hacemos por los casos que vemos en los medios de comunicación. Si el problema es el abuso y para saber qué hacer exactamente, necesitamos dar un primer paso: requerimos la publicación de todos y cada uno de los autos y sentencias constitucionales. Para dar un diagnóstico serio, hay que saber en qué tipo de garantías se cometen los abusos, quiénes presentan este tipo de acciones, quiénes son los jueces que las otorgan y las razones que dan los operadores judiciales en las improcedentes acciones constitucionales. Actualmente desconocemos la realidad en esta temática. Me preocupa que asuntos puramente patrimoniales usen la vía constitucional para conseguir lo que en otras vías no pueden. Tampoco conocemos la cantidad de medidas cautelares constitucionales vigentes y que llevan, por ejemplo, más de 10 años. No sabemos en qué lugar del país se proponen la mayor cantidad de acciones de protección y las razones. Como tampoco sabemos cuál es el derecho que más se reclama a nivel nacional. Los datos son relevantes para darle al país una reforma seria y técnica. El diagnóstico no será efectivo mientras no conozcamos los detalles de la justicia constitucional y esta la encontramos, única y exclusivamente, en las decisiones judiciales que no se publican.