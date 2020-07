Fraude contra la democracia

Medardo Oleas Rodríguez

Columnista invitado



La creación de movimientos y partidos políticos, con la presentación de firmas falsas, es un atentado contra la democracia, porque están conformando organizaciones que no tienen afiliados, ni ideología identificable, y que solo buscan llegar al poder, no para servir a la sociedad, sino para apropiarse de los bienes del Estado, como hemos podido constatar en la última década.

La presentación de firmas de respaldo de miles de supuestos adherentes ocasionales ha sido tan burda, que para la existencia de más de 280 organizaciones políticas se han presentado mas de nueve millones de firmas, lo que significa, que casi todos los ecuatorianos hemos dado nuestro apoyo para este fin, lo cual contrarresta con el desengaño y poco apoyo que en la realidad tienen los ciudadanos hacia la clase política. Es inconcebible que una sociedad despolitizada, pueda apoyar la creación de número tan grande de estas organizaciones.



Al permitir el registro de más de 280 organizaciones políticas con este mecanismo ilegal, el Consejo Nacional Electoral, se convirtió en el sepulturero de la democracia, porque es inadmisible establecer mecanismos de democracia interna, y posteriormente presentación de candidatos para un proceso electoral, porque al no disponer de padrones, el grupo de amigos que conforman estas supuestas organizaciones políticas, hacen el amago de una asamblea, para poner como candidatos a personas que no están preparadas para el ejercicio de la función publica. Muchos de estos movimientos, al no tener organización, se prestan para alquilar su movimiento a cualquier candidato, o lo que es peor ofertan en venta estas organización, por tener vigente su personería jurídica.

Con tanto movimiento y candidatos la promoción electoral es imposible.



Como casi ningún partido tiene escuelas de formación, antes de un proceso electoral, estructuran las listas con personas conocidas en el medio, como deportistas, artistas, reinas de belleza, a los cuales los utilizan para ganar la elección, y así mantenerse vigentes en el sistema político y acceder al fondo partidario y el gasto electoral.



Todos los ciudadanos conocen este esquema, pero nadie hace nada, y ahora que la Contraloría General del Estado, luego de realizar una auditoría informática, observa el procedimiento fraudulento de la conformación de movimientos políticos, y pide rectificaciones, tres consejeros del CNE, no aceptan las observaciones y al estar en proceso electoral, es un atentado contra el proceso en marcha, nada mas falso.



Un acto administrativo que se origina en un hecho delictivo, como es la falsificación de firmas, jamás puede convalidar un derecho político, como la creación de movimientos y partidos, porque estos actos contaminan y destruyen la democracia, y no permiten la adecuada conformación de un gobierno, o una Asamblea. La democracia tiene que profesionalizarse, con los mejores hombres y mujeres, con gente proba y honrada que si existe en el Ecuador.