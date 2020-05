Es prematuro afirmar con certeza, por la gravísima crisis por la que atraviesa el Ecuador, en particular desde febrero pasado con la pandemia del covid 19 y desde años atrás por la situación económica, pero nuestro país corre riesgos que van más allá de lo económico, político y social y se adentra en la esfera de su propia existencia o al menos en la de un estado fallido.

Algunos factores que me llevan a esta afirmación. La crisis sanitaria y la incapacidad de gestionarla adecuadamente del mismo modo que la económica, han producido una agudización del regionalismo, sentimiento pernicioso y dañino para un país como el nuestro escindido y sin una definida identidad nacional.



La supresión de decenas de miles de empleos como resultado de esta crisis que afecta a la clase media, media baja y a la verdaderamente pobre, que es la gran mayoría, nos lleva a una situación de inseguridad social y de incremento de la criminalidad. Esto podría inviabilizar la vida en sociedad.



La fuerza de la pandemia dejó en evidencia la carencia de un sistema sanitario eficiente y la insuficiencia de recursos económicos para su funcionamiento. Para colmo, los proyectos de ley enviados por el gobierno a la Asamblea contemplan recortes nada menos que a la educación superior. Es decir que los dos pilares básicos del desarrollo de un Estado se ven debilitados en sus objetivos.



La marcada división entre ricos y pobres; unos que tienen capacidad de llevar la cuarentena sin dificultad y los otros que tienen que salir a la calle por vivir el día a día, lleva a una ruptura social que implica romper la frágil cohesión social. No todos vamos en el mismo barco…



Las ambiciones político-electorales obscenas en un entorno desesperado como el que vivimos, en el cual el Gobierno pretendería sacar ventaja para uno de los suyos frente a los viejos y nuevos grupos políticos, no tienen en cuenta su responsabilidad con el país de cara al futuro. No están conscientes de verdadera situación del Ecuador.



La corrupción, que era y es la señal de identidad del gobierno de Correa, sigue en éste en plena emergencia nacional. Este hecho genera mayor descontento y desconfianza en las instituciones lo que puede reeditar lo sucedido en octubre.



Si a estos factores se suman otros, que también son graves, podríamos decir que estamos al borde de ser un estado fallido o, aún más peligroso, a una situación de disolución nacional.

Nuestra generación tiene la obligación histórica de evitar que esto suceda. Se impone renunciar a las ambiciones y forjar una unidad por encima de intereses individuales o de grupo y salvar al país. Todos juntos desde su puesto de responsabilidad con un liderazgo firme que, lamentablemente, por ahora no se percibe.