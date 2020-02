Los foros no son fetiches

La violencia que sacudió a varios países de América Latina en meses pasados, reactivó la atribución de los mismos al Foro de Sao Paulo y a uno nuevo, el de Puebla, como su sucesor. En unos casos por desconocimiento y en otros con mala intención, se atribuye a los foros, que no son solamente esos, sino muchos más, poderes sobrenaturales que resuelven las cosas del mundo. Los convierten en fetiches, “ídolos u objetos de culto a los que se atribuyen poderes sobrenaturales”. En los foros se dialoga y discute sobre asuntos de interés general o específico. El Foro de Biarritz, organizado por el Alcalde Didier Borotra, querido amigo del Ecuador, reunía a políticos, empresarios y académicos europeos y americanos de las más distintas ideologías, a conversar y establecer relaciones. En Bogotá escuchamos al inteligente y extremista presidente Uribe explicar a los enviados del gobierno francés las razones para no negociar la liberación de Ingrid Betancourt. La Coppal reúne en México a partidos políticos de centro izquierda a discutir los problemas económicos y sociales. La Internacional Socialista a partidos socialistas democráticos y socialdemócratas. Y hay foros liberales y de extrema derecha. Aprueban resoluciones generales, muchas declamatorias, nunca vinculantes. En ocasiones son escenario de hechos memorables, como el ocurrido en una reunión de la IS en París, en la que aparecieron en el estrado, juntas sus manos, Shimon Peres, el gran líder israelí y Yasser Arafat, el líder palestino. Enmudeció el auditorio, hasta que Peres pidió no extrañarse de que esté junto a quien había intentado asesinarle por diferencias políticas, porque solo conociéndose, conversando y negociando era posible la paz entre esos dos pueblos, provocando la ovación emocionada de mil asistentes y el progreso de las difíciles y complejas conversaciones de paz.

Es un error simplificar los problemas de los países atribuyéndolos a fetiches. Ni el Foro de Sao Paulo provoca los problemas, ni el de Davos, que reúne a los gobernantes y principales empresarios de los países más ricos y poderosos, dicta las normas para que se enriquezcan más o exploten a los más pobres.



Son escenarios en que se establecen relaciones y se intercambian experiencias para mejorar, para no tropezar dos veces en la misma piedra, para obtener cooperación de gobiernos para el desarrollo y el crecimiento.



Ni la inequidad e injusticia de las AFP, ni el endeudamiento de los padres de familia para educar a sus hijos, que explota en Chile, ni los afanes de eternizarse que provocaron la salida de Evo Morales, ni la aplicación de medidas necesarias, que provocan reacciones populares en los distintos países, son producto de los foros internacionales, de ninguno de ellos. El error de atribuírselos y no atender a las verdaderas causas de los problemas, puede agravar los estallidos.