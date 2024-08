I.- La Fiscalía: En cualquier parte del mundo civilizado, la función del Fiscal General es una de las más importantes del Estado, relacionada con la justicia, con la búsqueda de la verdad y de la aplicación de sanciones a quienes han incurrido en delitos. El Fiscal es un actor relevante, importante y fundamental en su rol de investigador y acusador. Evidentemente, para ocupar tal función no solamente es necesario tener capacidad técnica, sino también, carácter, alta probidad ética y moral.

En el caso ecuatoriano, un país infortunadamente venido a menos en cuanto a las actuaciones de muchos funcionarios públicos -con las excepciones del caso- país fuerte y constantemente acosado por el narco en su afán de tomarse el Estado, ciertas instituciones como las cortes y la Fiscalía son sin duda presas atractivas en sus objetivos de colonizar la corrupción e impunidad.

La actual Fiscal General, señora doctora Diana Salazar, en su inteligente, necesaria y valerosa gestión, quizás no perfecta, pero sí contundente, efectiva y valiente en su lucha contra la corrupción, ha constituido un baluarte de esperanza, de luz y de procurar curación a este grave mal que golpea sin piedad a la sociedad.

II.- Reglamento de la Opacidad: El miércoles anterior, se dio una preocupante escena en el cuestionado CPCCS, más allá de las delatadoras formas, el fondo debe alertarnos como sociedad.

Resulta que, uno de sus miembros, el correísta A. Verduga, cuyo nombre sonó como precandidato a la Presidencia, ha asumido con un apuro inusitado el liderazgo en la redacción y búsqueda de aprobación del reglamento para la designación del nuevo Fiscal General. Pues bien, por todos es conocido la animadversión del correísmo a la Fiscal D. Salazar, por ser esta valiosa funcionaria quien ha combatido la corrupción de manera implacable y por ende a algunos de los personajes de dichas filas envueltos en dichos asuntos.

En tal virtud, el correísmo tiene claro que, una de sus puertas de salida jurídica rumbo a la impunidad sería a través de la Fiscalía. Siendo así, el reglamento para la designación del nuevo(a) Fiscal, constituye una joya para tal fin; y, en ese orden de ideas, se han ingeniado incorporar al proyecto de reglamento dos elementos sorprendentes, que derrumban al sentido común. El uno, que para ser Fiscal debe manifestar “probidad notoria”, pero para comprobar esta, bastaría que no se encuentre el postulante con sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, en la medida que no esté inmerso en dicha circunstancia, sería suficiente para avalar la probidad notoria. Cuando la probidad tiene un significado completamente distinto y profundo, esto es, que exista por parte del postulante, tanto en su vida pública como privada, un comportamiento ejemplar, intachable y honesto, en el que el interés general esté sobre el particular, lo cual haya sido manifestado en el tiempo de manera constante y notable. El otro elemento es, se pretendería con dicho reglamento, la eliminación de la prueba oral, lo cual quitaría la posibilidad de que, para tan relevante función, el postulante no necesite demostrar sus capacidades técnicas de expresión verbal y argumentación jurídica, fundamentales herramientas en los procesos orales.

III.- Fiscal de bolsillo: Dadas las cosas así, y de lograrse la aprobación de tan descabellado reglamento, el correísmo lograría lo siguiente:

IIIa.- Ampliar el espectro de postulantes, sin que sea impedimento alguno, el pasado cuestionable de algunos de ellos, por ejemplo, si el aspirante ha sido abogado de narcos, o ha tenido una vida profesional ajena a las buenas prácticas y costumbres, etc.

IIIb.- Generar opacidad en el proceso de calificación, ya que de eliminarse la prueba oral, más allá de solapar la mediocridad profesional, impediría que quede directamente visible un rastro de las débiles competencias del postulante que sea designado.

IIIc.- Con ello, designar un funcionario “pigmeo en lo moral” a sus intereses, es decir, un vergonzoso Fiscal de bolsillo.

Cuando el proponente del reglamento fue cuestionado – con razón – por un miembro del CPCCS, indicándole que dicha propuesta estaría facilitando la posibilidad de la designación de un “narco fiscal”, la respuesta del aludido no fue razonada ni argumentativa, que era lo que correspondía, sino una violenta reacción de agravios a la persona, pretendiendo descalificarlo. De esta manera, paso a paso, se allanaría y pavimentaría el ingreso y establecimiento del narco en las instituciones, en las entrañas del Estado, fomentándose la co-gobernabilidad con el mismo y, por ende, cavándose la tumba del país.