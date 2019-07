Pese a que América Latina ha mejorado en años recientes en varios aspectos, el financiamiento de la política se ha convertido en uno de los factores que explican los altos niveles de corrupción y, en consecuencia, la crisis de la democracia.

La región ha estado sacudida por una sucesión de escándalos de corrupción. El caso Odebrecht es un ejemplo de ello. Se estima que esta firma brasilera pagó sobornos por USD 788 millones a presidentes y altos funcionarios de 12 países de América Latina desde el 2001 hasta el 2017. Esos pagos se dieron inicialmente para financiar campañas electorales y luego para dar coimas por la adjudicación de contratos.



Con el objetivo de obtener contratos del sector público, Odebrecht y otros grupos empresariales se han dado el lujo de poner varios presidentes de la región. En el escándalo conocido como “Arroz Verde”, “Verde Final” o “Sobornos”, en el cual se menciona al ex presidente Rafael Correa y cerca de 10 funcionarios y 12 empresarios, no solo se encuentra la firma Odebrecht. Hay varias firmas que dieron aportes y luego se beneficiaron con la adjudicación de contratos.



Por ello cuando se habla de financiamiento de la política no puede hablarse únicamente de campañas electorales. El caso “Arroz Verde” o “Sobornos” es un ejemplo de cómo el financiamiento de una campaña electoral se convirtió luego en un esquema de financiamiento de la política o, para ser más precisos, de políticos corruptos.



De ahí que sea urgente actualizar nuestras normas para controlar el financiamiento de las campañas electorales y de las organizaciones políticas. No es que en la región y en Ecuador falten normas. El problema es que están desactualizadas y no abordan el meollo del asunto.



Actualmente hay en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código de la Democracia que está para Segundo Debate. Son cerca de 81 artículos a ser reformados. Sin embargo, muchos de estos cambios son marginales, insubstanciales y desactualizados. No se diga en lo que respecta al financiamiento de la política.



Cuando se habla del tema, no solo en este proyecto de reforma sino incluso en otros, se sugiere que debería aumentarse el límite del gasto electoral. Que debería sincerarse y reflejar la realidad. Que para una campaña para la presidencia de la República no debería ser lo que establece el Código de la Democracia sino mucho más. ¿Cuánto entonces? ¿USD 10, 15, 20, 30 o 40 millones?



El asunto es que con el aumento del aporte del sector privado a las campañas electorales no solucionamos el problema que acabo de mencionar: los altos niveles de corrupción. Tampoco condiciones equilibradas de competencia electoral. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Prohibir el financiamiento privado de las campañas? ¿Contar con un sistema de franjas gratuitas distribuidas de manera equitativa entre todas las organizaciones políticas? ¿Quedarnos únicamente con el financiamiento público indirecto?