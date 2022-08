Hay una crisis mundial del sistema de partidos. Su credibilidad es mínima. Casi nadie les tiene confianza ni les valora. El fin de los partidos políticos está muy próximo. De hecho, en algunas comunidades y pueblos indígenas, ya no se les permite entrar.

Hay que buscar otra forma de organización y elección. Algo que vaya más allá de las mafias en que se han convertido. Un otro sistema que permita una real participación e intervención en la toma de decisiones, y no la delegación o representatividad en unos cuántos individuos, los que a la final no encarnan a sus votantes sino a su propio bolsillo.

Esto también es un cuestionamiento a la democracia como un baratillo de ofertas. Aquellos que quieren enriquecerse rápidamente utilizan a la política, convertido en un negocio. Eso lo sabe el pueblo. Por eso no cree en los políticos ni en la democracia.

Si alguna vez la aparición y existencia de los partidos fue algo revolucionario, hoy lo transformador es eliminarlos, por un sistema de organización territorial, local y directo. Lo revolucionario actualmente es acabar con los partidos, que lo único que hacen es dividir y enfrentar al pueblo, mientras las élites sacan ventaja de esta disputa.

Lo irónico de una propuesta de eliminación del sistema de partidos es que los que más se oponen son los “revolucionarios” de izquierda, quienes convirtieron al partido en su dios, en la máxima instancia de clase. El partido en la cúspide y todos los demás al servicio de él, es decir, de los jefes eternos.

Quien no cambia ante las nuevas circunstancias es un conservador y hoy la izquierda es anacrónica, estancada en sus dogmas y estrategias. Entonces, no se trata de renovar los partidos o el sistema democrático, sino de cambiar todo lo construido por el liberalismo, devenido en neoliberalismo. Vivimos otros tiempos y ello demanda algo fuera de los partidos y no simples reajustes a un sistema que en esencia es aristocrático, verticalista y centralista.