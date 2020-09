¡Al filo de la navaja!

Escribo desde Cali. Con dolor y vergüenza. Pero si comparto la carga, esta pesa menos. Y la quiero compartir con Ecuador, que considero mi segunda patria, y la llevo en el corazón.

Los últimos acontecimientos que estamos viviendo los colombianos, esa polarización irracional, esos actos demenciales de algunos policías, los vándalos irracionales que descargan su ira contenida, los asesinatos continuos de líderes sociales, jóvenes empezando a vivir cuyo único pecado fue querer ayudar sus comunidades, esa ausencia palpable del Estado en las regiones más vulnerables, esa indiferencia pasmosa ante los nuevos desplazamientos de pueblos enteros condenados de nuevo a dejar sus parcelas para que no los maten, esa sangría continua que no se detiene y nos va convirtiendo en ciudadanos insensibles al dolor ajeno... donde los muertos son una estadística sin nombre, esa inequidad cada vez más profunda..

En fin... Siento que ya estamos caminando en el filo de la navaja, ciegos ante la realidad, sin reconocernos como hermanos de patria, desunidos, alimentados de odio y rencores personales. Divididos entre “buenos y malos” sin darnos cuenta de que todos somos responsables por acción u omisión, de contribuir a este caos que nos está conduciendo lenta e inexorablemente a un callejón sin salida. O con la única salida que desde hace más de medio siglo hemos encontrado: más muerte, más violencia.

Lo curioso es que la polarización política, el fanatismo, los mensajes de odio, se da en los estratos más altos. El pueblo raso, el campesino, el obrero, el trabajador informal, las madres cabeza de familia, no tienen tiempo de alimentar esta caldera incendiaria... Son los egos de una clase dirigente, de unos partidos donde no caben las ideas sino las ambiciones, los corruptos sedientos de dinero, los empresarios (no todos), donde los twitters, los whatsapps que nos están arrastrando hacia un fondo que no tiene fondo.

Somos el único país en el mundo que se opone a un Acuerdo de Paz, después de años de conversaciones con la guerrilla más antigua del planeta. Somos el único país en el mundo en el que su gobernante está empeñado en hacer trizas lo pactado. El único que no reconoce los logros de miles de mujeres y hombres que entregaron sus armas voluntariamente y están dedicados a rehacer sus vidas, sobresaliendo en actividades agropecuarias, artesanales, escolares, muchos ya exportando café, frutos deshidratados, a pesar de las pocas ayudase estatales y promesas incumplidas.



¿Me pregunto, y no encuentro la respuesta…Tendremos futuro como país? ¿Lograremos un Gran Pacto Nacional de unión y no agresión? ¿Lograremos respetar las ideas ajenas, aunque no las compartamos? ¿Seguiremos como Sísifo condenados a repetir nuestra historia de no-futuro? ¿Estaremos abonando una confrontación civil desbocada? ¿Lograremos que este Gobierno tome las riendas de esta oscura desbandada? No quiero que mis descendientes hereden lo que he vivido desde que nací. ¡Sangre y más sangre...No puede ser!