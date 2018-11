Las formas del vacío

“Lo peor que puede / pasarle al hombre / es el vacío” –escribió Ulises Estrella en uno de sus poemas. No sé si alguien ha comentado la extraña estructura que él daba a los que constantemente escribía, muchas veces en las servilletas de papel de alguna de las cafeterías del viejo Quito. Es una estructura entrecortada, con versos que a veces se reducen a una palabra, a un monosílabo. Una frase completa puede llegar a desplegarse en cinco o seis versos, cuando podía haberse dicho en uno solo; pero él así lo quería, porque así las palabras podían reproducir ese modo de darse en él la vida, como a golpes de cincel.

Si me encontrara sentado frente a él en alguna de las cafeterías que sobreviven a las transformaciones (o deformaciones) que ha sufrido Quito, le preguntaría qué forma tiene el vacío, y estoy seguro de su respuesta, dicha también como a golpes de aire, y me la daría mirándome a los ojos con su mirar intenso: “Como los líquidos -diría-, tiene la forma del recipiente que lo contiene”. Y después de un silencio largo, pero sin dejar de mirarme a los ojos, agregaría: “Para Cantuña, era el hueco dejado por descuido entre las piedras de un muro; para el químico, lo que queda en la probeta de la que acaba de sacar hasta la última gota de un ácido; para el pobre, su bolsillo.” “¿Y el vacío del alma?” -me adelantaría a preguntar antes de que él prolongue su silencio. Y entonces me miraría con mayor intensidad todavía y de sus labios saldrían las palabras como si fuesen versos: “El alma / siempre debe estar / vacía / para poder llenarse / con el mundo / que le está destinado.” Y yo le contestaría: “Firma Sartre, ¿verdad?” Y él: “¿O Heidegger?” Y yo: “No; Sartre.”



Pero ahora, justo a tiempo para no enredarme con la intencionalidad vs. el olvido del Ser y lo demás, se me ocurre pensar qué diría Ulises si le preguntara qué forma tiene el vacío de un país. Y quizá no me equivoque si imagino que diría que ese vacío no tiene la forma que dibujan sus fronteras y sus costas sobre el mapa del mundo, porque un país se encuentra siempre lleno de gente, de amores, de rencores, de ambiciones, de ilusiones y de miedos. No: la forma que tiene el vacío de un país puede ser, como fue para Cantuña, el hueco que ha quedado en el lugar donde debía estar la decisión necesaria, o el de la ley que no se ha dictado todavía, o el de las sentencias que los jueces aún no han pronunciado. Es el silencio de los que están llamados a hablar; es el aire que ha quedado en las arcas fiscales después de haberles quitado hasta el último centavo; es la opacidad de los ojos que han perdido la esperanza por tantas promesas incumplidas; es la soledad que queda en el alma de esas niñas que abandonaron la ilusión de su muñeca para aprender a sufrir con el niño que llevan ahora en sus entrañas. Es la ausencia de quienes deberían estar aquí para mirarles a los ojos y pedirles sus cuentas.



Y entonces le diría: “Lo peor que puede / pasarle a un país / es el vacío”.