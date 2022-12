Feminismo, ¿camino correcto?

Más de dos meses del asesinato de María Belén Bernal y ya poco se habla. En un año solo se recordará. Como tantos casos y tantas reacciones. En fin, no pasa mucho. Solo más maquillaje al sistema.

Los movimientos sociales y la izquierda no encuentran salida. La respuesta nos podría dar la historia pero, no se aprende. Siguen viendo las mismas causas, continúan con las mismas estrategias, y sobre todo mantienen el mismo horizonte. Repiten los errores desde hace más de 100 años: la toma del poder (el Estado). La acción por el Estado ha fracasado en todo el mundo. Más bien ha provocado el fortalecimiento de la ultraderecha. En EE.UU., juezas nacionales han bajado derechos. En Italia ganó una mujer antifeminista. La obtención de derechos no cambia la realidad estructural, solo la parcha por un tiempo.

Creer que solo los hombres encarnan el patriarcado es no entender porqué hay mujeres que se alejan del feminismo. Pensar que la lucha es contra el estado feminicida es no entender que el asesino es el capitalismo. Pretender que el Estado resuelva el machismo es no entender que el Estado es patriarcal por esencia. Soñar con el Estado Plurinacional es no entender qué es el Estado.

Es el pueblo el que debe asumir y resolver sus problemas, y no delegar al Estado, es decir, a los partidos políticos, los que representan intereses particulares. Es lo mismo que pretender que la delincuencia desaparezca por la acción represiva del Estado. Dedicarse a mejorar el estado-capitalismo-patriarcado es no aprender del fracaso del reformismo. Consagrarse a la lucha por tomarse el Estado colonial-patriarcal-capitalista es perder tiempo y energía en lo principal.

No dedicarse a construir miles de nuevos mundos con nuevas familias-comunidades-sistemas, es desgastarse en luchas estériles. Luchar contra alguien es fortalecerlo. Más fácil es construir que destruir. Mejor ya vivir ya lo nuevo, que dedicarse a matar lo caduco. La acción PRINCIPAL es por fuera del Estado.