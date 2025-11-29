¡Feliz Aniversario ChatGPT!

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Tercer aniversario del lanzamiento de ChatGPT

El 30 de noviembre de 2022, la empresa estadounidense OpenAI lanzó al público general a ChatGPT-3.5, uno de los productos más importantes en 75 años de historia de la Inteligencia Artificial (IA). ChatGPT es un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) que ha tenido un amplio y profundo impacto sobre la humanidad. En esta columna analizamos algunos aspectos relevantes sobre ChatGPT al celebrar su tercer aniversario de lanzamiento al público para convertirse en un fenómeno global por su destacada capacidad conversacional, su facilidad de uso y su rápida adopción mundial.

Los creadores de ChatGPT

OpenAI es la creadora de ChatGPT. Esta empresa fue fundada en diciembre de 2015 como una organización sin fines de lucro. Su misión es “asegurar que la Inteligencia Artificial General (IAG) —sistemas de IA con capacidades iguales o superiores a la inteligencia humana— beneficien a toda la humanidad”. Entre los personajes más destacados que participaron en la fundación de esta empresa están los siguientes:

• Sam Altman: Con 40 años, desde 2019 se ha desempeñado como director general (CEO) de OpenAI. En un breve episodio, a finales del 2023, fue removido temporalmente de este cargo por la junta directiva de la empresa. Sin embargo, luego de 5 días recuperó su cargo.

• Elon Musk: Estuvo vinculado a OpenAI hasta febrero de 2018. Su salida se dio por desacuerdos con algunos de los miembros fundadores, principalmente con Sam Altman. En marzo de 2023 fundó xAI, que es la empresa creadora del modelo de IA llamado Grok.

• Greg Brockman: Se desempeña como director tecnológico (CTO), y es el encargado de supervisar la parte técnica de la organización.

• Ilya Sutskever: Con 41 años, es uno de los expertos más destacados en el mundo del aprendizaje profundo (deep learning). Fue estudiante doctoral de Geoffrey Hinton (Premio Nobel de Física en 2024 y Premio de Computación Alan Turing en 2018) en la Universidad de Toronto de Canadá. Por su gran conocimiento técnico, desde la creación de OpenAI, fue designado como director científico de la empresa. Fue uno de los cerebros clave para la creación de ChatGPT. Abandonó OpenAI en mayo de 2024, tras un periodo de fuertes tensiones internas, especialmente con Sam Altman.

En sus primeros años, OpenAI operó bajo un modelo abierto (haciendo honor a su nombre), dando espacio amplio a colaboraciones, publicación de sus resultados de investigación, código libre, y difusión pública de sus avances teóricos y prácticos. En 2019 adoptó una estructura híbrida: Por un lado, se creó una entidad sin fines de lucro llamada Fundación OpenAI y, por otro lado, también se creó una rama con fines de lucro de beneficio limitado, con la finalidad de escalar sus proyectos, asegurar recursos y sostener los enormes costos de desarrollo de IA avanzada.

¿Por qué se llama ChatGPT?

El nombre ChatGPT proviene de juntar los siguientes dos componentes:

• Chat para hacer énfasis en la capacidad conversacional de este producto de IA.

• GPT corresponde al nombre del modelo fundacional o núcleo de ChatGPT y es el acrónimo de Generative Pre-trained Transformer.

GPT es un modelo de IA que fue pre-entrenado para simular comprensión de la estructura de muchos lenguajes que usamos los humanos para comunicarnos (lenguaje natural), usando una enorme cantidad de datos obtenidos principalmente de internet.

El elemento clave de GPT son los transformadores (transformers) que son un tipo de red neuronal artificial que debe su nombre a la transformación sucesiva que aplica a las unidades de texto, llamadas tokens, que conforman un mensaje dado. Los modelos GPT tienen la capacidad de producir el siguiente token que es consistente con los tokens ingresados por el usuario (a través del prompt) y con los tokens previamente generados por este modelo.

Paradójicamente, los transformers no fueron desarrollados por OpenAI, sino por Google. Este tipo de red neuronal artificial fue publicada el 31 de agosto de 2017 en un ensayo científico muy famoso titulado “Attention is All You Need”.

¿Cuándo nació ChatGPT?

Contrariamente a lo que la mayoría de las personas podrían pensar, ChatGPT no nació el 30 de noviembre de 2022. La primera versión de este modelo, cuyas capacidades conversacionales eran muy limitadas y distantes de las capacidades de los modelos actuales, fue publicada en un artículo científico el 11 de junio de 2018, bajo el nombre técnico de GPT-1.

Por su limitada capacidad conversacional a GPT-1 no se le llamó ChatGPT. El modelo GPT-1 se desarrolló con la idea de tener un sistema de IA con una capacidad similar a la de un aprendiz de un idioma, capaz entender el significado de las palabras y la estructura de un lenguaje, pero con limitada capacidad de sostener una conversación fluida.

Evolución de ChatGPT

Desde sus inicios, ChatGPT ha atravesado por la siguiente evolución:

1. GPT-1 (junio 2018): Primer modelo público que fue una prueba de concepto útil del modelamiento avanzado del lenguaje natural usando IA.

2. GPT-2 (febrero 2019): Versión mejorada y pública con capacidad de generación coherente de texto de larga longitud.

3. GPT-3 (junio 2020): Demostró por primera vez que una IA podía escribir y responder de forma muy similar a un humano en muchos contextos.

4. GPT-3.5 (marzo 2022): Versión refinada que hizo posible tener una conversación más fluida y natural. Es el modelo base del ChatGPT inicial.

5. ChatGPT-3.5 (noviembre 2022): El lanzamiento que hizo que la IA conversacional se volviera viral en todo el planeta.

6. ChatGPT-4 (marzo 2023): Primer modelo multimodal capaz de procesar texto e imágenes. Es el primer modelo que puede hacer consultas en internet para reducir sus alucinaciones.

7. ChatGPT-4 Turbo (noviembre 2023): Tiene el mismo nivel que ChatGPT-4 pero es un modelo más barato.

8. ChatGPT-4o (mayo 2024): Es un modelo multimodal capaz de procesar entradas de texto, voz, imagen y video en tiempo real.

9. ChatGPT-4o mini (julio 2024): Versión más barata y ligera que GPT-4o.

10. ChatGPT-o1 (diciembre 2024): Primera versión de un modelo de IA que simula capacidad de razonamiento avanzado.

11. ChatGPT-o3 / o3-mini (enero–abril 2025): Modelos de razonamiento de mayor capacidad que o1.

12. ChatGPT-4.1 (mayo 2025): Modelo multimodal con capacidad de uso de herramientas para generar respuestas más fiables en tareas largas y complejas.

13. ChatGPT-5 (agosto 2025): Modelo que decide automáticamente cuándo razonar para dar una respuesta profunda y cuándo dar una respuesta rápida.

14. ChatGPT-5.1 (noviembre 2025): Tiene más capacidad de razonamiento y mejor seguimiento de instrucciones con respecto a GPT-5.

La importancia de ChatGPT

ChatGPT ha jugado un rol muy importante a nivel mundial al marcar el inicio de un uso masivo y global de la Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen). En apenas 5 días ChatGPT alcanzó su primer millón de usuarios, superando de largo a otras aplicaciones que tardaron mucho más tiempo en alcanzar esta cifra de usuarios: Instagram (2.4 meses), Spotify (5 meses) y TikTok (5 meses).

Antes de ChatGPT la IA Gen era conocida solo en los laboratorios de investigación y únicamente por personal especializado en IA. Con el aparecimiento de ChatGPT-3.5 el mundo ha visto una enorme explosión de algoritmos de IA Gen que no solo comprenden y generan texto, sino que también pueden generar otros tipos de datos (por ejemplo, música y video).

ChatGPT no es el único modelo en su tipo. En la actualidad existen una gran cantidad de LLMs que son producidos principalmente por empresas de Estados Unidos de América (Google, xAI, Anthropic, Microsoft, Meta, Perplexity) y China (DeepSeek y Qwen). Sin embargo, en este ámbito la importancia de ChatGPT radica en que fue el primer modelo de IA capaz de sostener una conversación avanzada, que fue el hecho que lo que lo viralizó. Fue también el primer modelo con capacidades multimodales y de razonamiento, y ha sido un modelo de que desde sus inicios se ha mantenido entre los modelos con mejor desempeño.

A raíz del lanzamiento de ChatGPT-3.5 el mundo pudo ver el enorme potencial de la IA. Esto a su vez ha puesto sobre la mesa, en diferentes niveles, el análisis de sus enormes ventajas, pero también se discute sus grandes desafíos y riesgos sobre el presente y futuro de la humanidad.

Conclusión

En una época donde los desarrollos de IA son exponenciales, es muy difícil predecir cuál será el futuro de ChatGPT. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ChatGPT se ha ganado un lugar muy importante en la historia moderna de la humanidad: Es el primer modelo que mostró al mundo el enorme potencial y los grandes desafíos de la IA. Por esta razón, en este 30 de noviembre de 2025, al cumplirse 3 años desde su lanzamiento y rápido crecimiento de su uso en el mundo, le decimos ¡feliz aniversario ChatGPT!