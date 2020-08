Mentira y defensa moral

En una sociedad que se concibe como pluralista, con diferentes perspectivas valorativas, como en el caso de nuestra sociedad, la Constitución -con todas sus contradicciones- y los instrumentos internacionales de derechos humanos, son los límites a las decisiones normativas y políticas. Es verdad, muchos derechos representan valores y sus textos tienen una “textura abierta”, es decir, pueden ser interpretados en más de un sentido.

Recordar ese pluralismo y sus límites normativos, cobra relevancia por el debate social, político y jurídico que ha surgido por la aprobación del Código Orgánico de la Salud en la Asamblea. Algunos sectores consideran que ciertos textos violan normas o valores constitucionales. La Conferencia Episcopal, por ejemplo, ha hecho conocer sus objeciones. Sin embargo, llama la atención que algunas críticas no se correspondan con el contenido de los textos aprobados o pidan un veto que contraría interpretaciones constitucionales obligatorias. Algunos ejemplos: piden vetar el art. 201 por considerar que promueve el aborto de manera “ambigua e indeterminada”, como si la única emergencia obstétrica que debería ser atendida fuera el aborto involuntario. El texto del artículo establece que los abortos (es decir, los que están en curso) de cualquier tipo y por cualquier causa, comprometan la salud materno fetal, son considerados emergencia. No existe promoción del aborto, por eso llama la atención que una organización que sustenta su crítica en la defensa de la vida promueva que los médicos no atiendan ciertas emergencias; su objeción es equivalente a sostener que no se debe atender una emergencia cuando el personal médico considere que ésta se debe a una actividad con la que no están de acuerdo o sospechan que es ilegal.



Otro ejemplo, dicen que dos artículos (195 y 400) violan la objeción de conciencia de los médicos porque obligan a su intervención en todas las emergencias obstétricas; pero en el texto del proyecto esos artículos no se refieren a la atención en emergencia en caso de aborto, tratan sobre la prescripción de métodos anticonceptivos cuando las -o los- pacientes lo soliciten.



Se oponen a la maternidad subrogada (art. 195) por estimar que viola “el derecho de la mujer a una maternidad plena y a la dignidad del cuerpo humano”; este, un tema complejo y con muchas aristas, ya fue aceptado por la Corte Constitucional en el llamado “caso Satya”; en realidad el proyecto limita su uso, incluso contrariando esa sentencia, a los casos de que la mujer no puede embarazarse. Además, de prohibir los beneficios económicos.



Algo parecido sucede con las críticas respecto a la atención de salud y educación sexual de adolescentes, cambio de sexo y los llamados “tratamientos de cambio de orientación sexual”, temas en los que existen parámetros claros en decisiones de las cortes Constitucional e Interamericana; nuevamente, en año electoral, temas sensibles que serán usados para tratar de ganar votos o que otros pierdan votos, usando una imprecisión que raya en la mentira, en nombre de los valores.