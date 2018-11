La nueva Corte Constitucional

Hay muchas razones para el optimismo con el futuro de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transición acertó con la conformación de la comisión de calificación, designó a profesionales de prestigio y experiencia, garantizando las condiciones para actuar con independencia honestidad, y capacidad, de manera que la centralidad de esta elección esté en los méritos de los candidatos. Un paso de gran importancia para dejar en el pasado los procesos de selección marcados por la consigna de asegurar una Corte favorable al “proyecto”.

La Comisión, adecuadamente constituida, dependía de las candidaturas que se presentaran. Al hacerse pública la lista de candidatos el Cpccs - t nuevamente acertó, una lista que tuvo un efecto importante en las otras dos Funciones del Estado, quienes también presentaron muy buenos candidatos. Muchos no estarán de acuerdo con todos los nombres, pero es indiscutible que allí existen personas con suficientes méritos profesionales y calidad ética para, en caso de ser elegidos, cumplir su rol de forma profesional, independiente y honesta.



La Comisión de calificación tiene ahora la responsabilidad de evaluar y ponderar los méritos de las candidaturas, buscando que la Corte tenga independencia y equilibrio, porque tiene retos complejos. El mayor, sin duda, es recobrar la credibilidad y confianza en una institución que nació débil, desde su primera decisión y estuvo junto al poder y a un proyecto político.



Pero el entusiasmo sobre la Corte no puede trasladarse a la Constitución de 2008, presentada como una de las más “avanzadas del mundo”, tiene contradicciones irresolubles que únicamente podrían superarse con una nueva Constitución y no mediante interpretaciones que deberían dejar de lado textos normativos claros, invocando un “espíritu constitucional” positivo que solo existió en las buenas intenciones de algunos de los que participaron en su redacción. Si los nuevos jueces constitucionales buscan darle coherencia a la Constitución por vía interpretativa, para evitar una reforma de amplio alcance, se desacreditarían gravemente. No es verdad que al interpretar un texto normativo se puede llegar a cualquier resultado y considerarlo legítimo porque cumple con una finalidad que estimamos valiosa, esto es muy peligroso, incrementa la inseguridad y con ello la desconfianza. El país no tiene un gobierno de jueces, tiene un régimen político que debe transformarse: el hiper-presidencialismo. Los jueces pueden limitarlo pero no cambiarlo, no basta unos retoques, se requiere una profunda reforma constitucional.



Para enfrentar el futuro necesitamos juezas y jueces moderados, sensatos, que acepten que sus puntos de vista deben conciliarse, que asuman el reto de actuar con honestidad y respeto, en sus decisiones está el juego el país, porque a pesar que algunos desearían olvidarlo, mucho de lo malo que hemos vivido se gestó en Montecristi.