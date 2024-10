“Espacio me has vencido. Ya sufro tu distancia./ Tu cercanía pesa sobre mi corazón./ Me abres el vago cofre de los astros perdidos/ y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé”.

César Dávila Andrade (Cuenca, 1918-Caracas, 1967) solía sentarse en la última mesa de un galpón frente al teatro Bolívar devenido en taberna. Pequeño, entelerido. De su estampa física se destacaba la fortaleza de su tórax; según él, jamás cultivó gimnasia o deporte alguno, la disciplina respiratoria del yoga fue la que le había dotado de esa musculatura.

“Dura como la vida la tarea poética”

Recitaba sus poemas con voz modulada; pelo negro, a la gomina y sin raya; nariz romana y ojos abuhados, listos para cazar en medio de la noche las turbulencias de su espíritu convulso. “Estoy solo. La niñez vuelve a veces/ con sus blancos cuadernos de ternura./ Oigo entonces el ruido del molino/ y siento el peso de los días caer desde la torre de la iglesia/ con un sonido de aves de ceniza”.

A los muchachos que lográbamos entrar a esa suerte de sótano, el Faquir nos leía el destino en la palma de la mano y sugería algún libro de budismo zen que no nos era fácil descifrar. Uno de esos días, el poeta Enrique Noboa Arízaga, con su voz retumbante, le increpó por su desaliñado aspecto y le entregó dos cortes de casimir: “Suficientes para dos paradas”, rezongó.

A los pocos días, Juan Viteri Durand anunció que el Faquir no regresaría más, porque había canjeado los cortes de casimir por sendas botellas de licor. La noticia provocó más pesadumbre que sonrisas. Tampoco nosotros volvimos.

¿Hasta qué punto son ciertas las “anécdotas” que se narran del poeta: ¿místico angustiado por la tragedia del indígena cuando escribió su célebre Boletín y elegía de las mitas o producto de su novelera afiliación al socialismo? ¿Su poética críptica y confinada en el budismo zen, el rosacrucianismo y el masonismo fue la que lo condujo a cortarse la garganta frente a un espejo o fue su abandono a los poderes del silencio del Gran Vacío?

“Dura como la vida la tarea poética,/ y la vida desesperadamente/ inclinada, para poder oír/ en el gran cántaro vegetativo/ una partícula de mármol, por lo menos/ cantando sola como si brillara/ y pinchándose en el cielo más oscuro”.

Oscilante entre el ascetismo y lo surreal, la poderosa poesía del Faquir es muestra descarnada de un ser solitario que padeció incesantes derrotas suscitadas por su alcoholatría y la desoladora evidencia de la inutilidad de su oficio para hallar el absoluto.

Sus primeros textos son de claro misticismo. Rondan amores idealizados, visiones, soledumbres y paisajes intimistas; un espíritu conmocionado por la búsqueda de Dios en su dimensión cristiana y las aguas turbulentas de sus primigenias proximidades a las disciplinas orientales. “Oh antiguo Arquitecto de las gaseosas manos/ los candelabros alzan su lengua hasta tu nombre/ y mi alma adelgazada te besa entre las cosas”.

De Catedral salvaje: “Yo, que jugué a la juventud del Hombre,/ alzo esta noche mi cadáver hacia los dioses!/ Y, mientras cae el rocío sobre el mundo,/ atravieso la hoguera de la resurrección!”.

Boletín y elegía de las mitas, uno de sus cantos más aclamados, historia del dolor padecido por los pueblos indígenas en la conquista, se erige como si fuera vivido y sufrido por su hacedor. Verso a verso, asciende y desciende por esa escala de martirios perpetrados por los conquistadores en la carne y en el alma de sus conquistados. “Y de tanto dolor, a siete cielos,/ por sesenta soles, Oh, Pachacámac,/ mujer pariendo mi hijo, le torcía los brazos./ Ella, dulce ya de tanto aborto, dijo:/ ‘Quiebra maqui de guagua; no quiero que sirva/ que sirva de mitaya a viracochas’/ Quebré”.

Como un anacoreta fugado de sí mismo o un dipsómano irredimible que va de tumbo en tumbo, viviendo la noche de su vida, así fue el Faquir. Nocturnidad. Lobreguez y alucinaciones de luz. Los místicos son como absorbidos por las fuerzas celestes. En sus primeros tiempos el cielo se clausura. El silencio aniquila al ser. La codicia de conocer es vedada, y sublevada el alma vislumbra el conocimiento. Sin embargo, no todo es pérdida. En su más inclemente soledad, el ser se consolida en sí mismo. Fiesta de espejos en la cual nos extraviamos cada vez que alcanzamos y ganamos cada vez que perdemos. El éxtasis del poema nace del saber de este enigma.

“Y la cabeza cortada continúa su cuenta./ Mas, apenas has escrito la primera palabra/ cuando ya sobreviene la muerte de los párpados;/ muere a continuación el lado izquierdo/ y luego/ el derecho…/ Internándose más/ el Poema puede estallar al otro lado de su rostro./ Procura entonces/ retirar delicadamente de entre sus labios/ la diminuta flecha envenenada”.