Facilismo y esfuerzo

La semana antepasada, el Presidente Lasso -con la vorágine política encendida- anunció en cadena un conjunto de aportes a la educación pública. La Ministra añadió dos cambios: retorno a los trimestres y fin de los 3 exámenes: supletorios, remediales y de gracia. Lo primero que saltó a la vista fue la ligereza con que se introdujeron estas reformas hace más de 10 años. Improvisaciones y novelerías.

Las medidas tienen potencial si se aplican adecuadamente. Los trimestres coinciden mejor con los calendarios familiares y culturales. Favorecen un seguimiento más cercano de aprendizajes e introducción de correctivos oportunos.

Lo más significativo es la exigencia de un solo examen… Con la justificación de los derechos, el fin de sanciones y las pérdidas de año, el aprendizaje y las evaluaciones cayeron en picada hacia el facilismo y la permisividad. Prevaleció el amiguismo, se distorsionó la autoridad, el currículo y la disciplina. La educación devino en escenario cómodo y sin rigor. Todos pasan, todo vale. Los profesores “buena gente” se impusieron… La universidad siente los efectos: vacíos en lectura y expresión, matemáticas elementales, cultura general.

No se trata en absoluto de defender visiones tradicionales verticales, castradoras. De ninguna manera. Pero tampoco de empobrecer el aprendizaje. A la escuela se asiste para trabajar -a veces con estrategias lúdicas-, para desarrollar pensamiento, para consolidar competencias y habilidades, para mejorar el conocimiento de sí mismo, del otro y la sociedad. No solo para contemporizar y entretener chicos. El estudio implica voluntad, constancia, concentración, ensayo, ejercitación.

El aporte a la calidad no se logra con menos exámenes. Precisa un vuelco en la concepción de evaluar. Superar la visión de calificación y promoción para apuntar al diagnóstico fino, la indagación de causas, los correctivos. Evaluar para aprender no para sancionar. La evaluación tradicional no sirve, pero la ausencia o farsa de evaluación, peor.