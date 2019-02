De la religión, pasó a la política, de la política viajó a la sociedad, invadió la cultura y transformó la ciencia en enemigo y la literatura en breviario. De mano de curas, “dirigentes” y revolucionarios, se instaló en el alma de mucha gente.

El dogma es la fuente del fanatismo y el refugio de quienes carecen de razón y se niegan a discutir, de los que tienen vocación autoritaria, de quienes prefieren la pasión por los jefes a los desafíos de la libertad. En la religión y en la política, los dogmas han dejado huellas sangrientas, desde la inquisición hasta el gulag soviético, desde Cuba hasta Venezuela.



El dogma tiene que ver con la ceguera y la intolerancia, la soberbia y la mentira. No es posible la democracia cuando predominan los dogmáticos y la libertad está condenada a la sospecha, cuando no al destierro.



El dogmático se cree iluminado por la revelación de algún nuevo espíritu santo. Si la economía no funciona con sus recetas, es porque hay una conspiración. Si las teorías revolucionarias provocan descalabros y arruinan los países, es el imperialismo el responsable. Jamás un líder de izquierdas admite un error: son campeones de la justificación, y la negación es su mejor recurso.



Que han salido de Venezuela más de dos millones de personas, mentira, propaganda del enemigo.



Que la inflación bordea el 10 000 000%, mentira, inventos del Fondo Monetario; que hay desabastecimiento, error de apreciación, fotografías falsas; que hay presos políticos, no, son delincuentes comunes; que la criminalidad corroe a ese pueblo, no es cierto, es un país de paz. Y como dijo algún aprendiz de caudillo en el Ecuador, el socialismo del Siglo XXI ha puesto en vigencia el mejor ejemplo de democracia del mundo. Democracia del fraude y las patadas.



Semejantes necedades solo pueden explicarse por la mala fe, el dogmatismo y la audacia para mentir. Basta salir a las calles de Quito para encontrar en el primer semáforo el testimonio de la Venezuela socialista, “abastecida, libre y democrática”; para mirar el dolor del desarraigo y saber que el socialismo puede destruir un país, desterrar masivamente a su gente y anular el porvenir de millones.



La mirada de cada venezolano que pide una moneda en cualquier esquina, es la acusación demoledora a un sistema fracasado, a un régimen de oprobio que se esconde en la complicidad de gobiernos como el cubano, el mejicano y el boliviano.



La acusación, certera y dolorosa del joven venezolano que apela a la compasión de una moneda, contrasta con las tibias declaraciones del papa, con la errática política exterior del pontífice, que ha carecido de claridad y firmeza para condenar a una dictadura que atenta contra la dignidad humana, esa dignidad que fue, hasta aquí, uno de los argumentos centrales de la religión católica.