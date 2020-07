Éxito legislativo

Entró en vigencia el Código de Finanzas Públicas, al no pronunciarse la Asamblea sobre el veto parcial. Antes lo hizo la Ley de Apoyo Humanitario. Éxito para el Gobierno haber concertado una mayoría coyuntural con bloques legislativos comprometidos con el futuro del país.

Le ley de Apoyo Humanitario facilita capear la crisis provocada por la pandemia. La reforma al Coplafip, darle más control al Ministro de Finanzas sobre el gasto público, e introducir reglas que imponen disciplina fiscal.

Las reformas al Coplafip también eran necesarias porque el Fondo Monetario, para darnos apoyo financiero, quiere asegurarse que el país estará en condiciones de pagar los créditos que se le otorgan; las reformas apuntan a ello.



Fueron dos proyectos de urgencia económica los que mandó el Ejecutivo porque así lo permite el estado de excepción. Seguimos en estado de excepción hasta agosto 15. Por lo que el Gobierno debe lo antes posible mandar otros dos proyectos de urgencia económica a la Asamblea.



Recordemos que el proyecto inicial que mandó el Presidente, lo rechazó la Asamblea por ser de tipo trole: abarcaba una infinidad de temas. Uno de ellos, el de Finanzas Públicas, se lo mandó solo y es el que acaba de aprobarse. Ahora toca mandar otros dos temas del proyecto inicial.



Las autoridades deberán negociar apoyos, y escoger materias que no sean muy controvertidas. Uno de ellas sería la reforma bancaria y monetaria. El gobierno anterior puso al Banco Central bajo control del Ministro de Finanzas. La autoridad monetaria debe ser independiente de la financiera, lo cual no quiere decir que no colaboren, sino que la una no debe estar subordinada a la otra.



En lo bancario, bajo Rafael Correa la normativa bancaria se alejó de las mejores prácticas internacionales, acordadas bajo la égida del Banco de Liquidaciones Internacionales, con sede en Basilea, Suiza. La legislación ecuatoriana debe acercarse a las normas de Basilea. Es urgente, para fortalecer a la banca, y porque si en el futuro queremos tener tasas de interés más bajas, es necesario que entren capitales del exterior, y eso no va a suceder mientras se considere que el Ecuador tiene normativa bancaria anómala.



El otro proyecto podría ser el de mercado de valores. Entre otras cosas, se pretende facilitar que los bonos del Estado sean fácilmente negociables, atractivos para los inversionistas privados, y que el Biess pueda comprar y vender bonos sin inconvenientes de acuerdo a sus necesidades de liquidez. En el futuro, cuando se haya podido eliminar el ISD, impuesto que traba el flujo de divisas, impuesto insólito en un país dolarizado, financistas extranjeros podrían invertir en bonos del Estado, atractivos al no existir riesgo cambiario.



No hay que desperdiciar la oportunidad de enviar proyectos urgentes por partida doble.