Charles Darwin ya lo decía. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan o evolucionan a los cambios de su hábitat natural. Mas allá de las controversias, es un concepto que tiene aplicación actual a las diferentes circunstancias de la nueva era que se está gestando.

En otras palabras, estamos condenados a adaptarnos y evolucionar, o quedarnos atrás en la frustración, estancamiento o justificación permanente. Pero para hacerlo bien, es necesario tener una concepción lo más correcta posible de hacia dónde nos dirigen las tendencias irreversibles.



Me refiero al cambio climático, el agotamiento de los límites planetarios para la alimentación, los bosques y la vivienda. Al crecimiento de la clase media y la población adulta mayor, la concentración de las poblaciones en las ciudades. Estos temas provocan presiones para aumentar la productividad, regulaciones más fuertes, sistemas de pensiones reestructurados y nuevas formas de convivir en ciudades más inteligentes.



Hay que añadir la nueva geopolítica multipolar y las nuevas tecnologías disponibles para la comunicación que afectan la cantidad y calidad de la información, con impacto en la política y a la ética sobre todo de la equidad y la libertad. Es imposible no mencionar los riesgos sanitarios que nadie supo valorar fruto de imprudentes hábitos y frágiles sistemas de salud a nivel mundial, así como abusos económicos y financieros que pueden provocar nuevas crisis.



Hablamos de adaptarnos hacia una nueva normalidad, pero la realidad insiste en que no hay normalidad si la entendemos como un estado estable y duradero. Hay que aceptar que lo ordinario es el cambio, y lo extraordinario es la velocidad y lo posible de lo imposible. Por lo tanto, es fundamental un estado mental distinto, de no sólo adaptarnos, sino sentirnos cómodos, con una “no normalidad” como el nuevo estándar y estar preparados para gestionarla.



A nivel empresarial se promueve el concepto ASG - gestión ambiental, social y gobernanza- para garantizar la sostenibilidad. Pero en las sociedades, entendidas como la agregación de comportamientos individuales que se convierten en colectivos, es fundamental la generación de un marco ético común adaptado a la nueva era que nos una. Esto significa, valorar y estimular los hábitos que generan confianza y capital social en las sociedades, y erradicar con fuerza los hábitos inaceptables de la corrupción en cualquier forma. Así lograremos evolucionar nuestros países, desde la sociedad civil, sin caudillos ni mesías, solo evolucionando la democracia actualmente abusada de sus propias virtudes.



Darwin nos dio una versión de la subsistencia. Pero no es suficiente conocerla, hay que hacer las cosas bien, evolucionando bajo el mejor sentido de corresponsabilidad.