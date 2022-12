Evaluación turística 2022

El boicot de los partidos políticos, las amenazas comunitarias, ministros nulos, inmovilizar legalmente a los cuerpos uniformados, hace de este un gobierno de sobrevivencia sin tiempo ni cabeza para un turismo que, por ser resiliente, a nadie le importa los miles de empleos que aportamos, ni los miles de desempleos que sufrimos.

Sin representatividad política, no tenemos nada con qué negociar: ni votos ni voceros; al contrario, con un blanco en la espalda nos apunta con más impuestos. No somos violentos como los taxistas, indígenas, transportistas, sindicalistas e izquierdistas. No marchamos al Centro Histórico de Quito a incendiar edificios o tomar de rehenes a policías y militares.

Las plataformas nos extorsionan y destruyen la hotelería. Airbnb en Europa se enorgullece de los millones aportados en impuestos; pero en Ecuador doblega al ministro que escondió el reglamento a los evasores anfitriones. Ministro cuyo concepto de promoción es muy individualista: la promoción es él; como se vio en la improvisada feria de artesanías y turismo en Quito, que evidenció la urgencia por gastar presupuesto antes del fin de año.

Un indigenismo que nuevamente paralizó el país sin ningún tipo de consecuencia legal fue el detonante para que la criminalidad se dispare a niveles de México o Colombia. La violencia asusta al turista extranjero, pero el nacional se acostumbra.

Dado que renegamos convertirnos en una fuerza política que apoye leyes que nos civilicen, seguiremos indefensos ante políticos voraces, que de candidatos hablan de turismo, pero olvidarán sus ofertas y en la mayoría de los municipios y prefecturas pondrán de director de turismo al más inútil.

Los principales enemigos del turismo de este año son: la Asamblea que frena las leyes necesarias para apaciguar la violencia y los jueces que liberan a delincuentes adinerados. Termina el 2022 sabedores que el turismo no representa la más leve preocupación para el Gobierno y peor para los partidos, que apuestan a convertir Ecuador en tierra quemada.