“Mi padre fue un hombre de una dimensión tal como para que los gusanos lo olviden”, truena Oswaldo Moreno Heredia, artista pintor (acuarela, óleo, collage…) y resalta: “En vida nuestro padre fue un olvidado, muerto lo es más. No importa, él fue igual: descreído de los demás, de todos y de todo”. Así es. Autor de una obra madura y rica, Alfonso Moreno Mora, padre de Eugenio y Oswaldo, no ha tenido el reconocimiento de su obra. Cuando se estudia el modernismo ecuatoriano, este se centra en quienes integraron la Generación Decapitada y se relega a los demás. ¿Qué hay detrás de estas exclusiones históricas? No es el de este poeta el único caso, por cierto.

A través de la mirada, brumosa pero siempre escrutadora de Oswaldo, veo a Eugenio en varios ciclos de su vida. Desde niño, vigoroso, zumbón, mofándose del futuro pintor. La muerte de su padre señalándolos para siempre. Un día salió de casa para no retornar más. Leyendas ominosas cubrieron su partida. Como quiera que fuese, las campanas de la iglesia de Santo Domingo y las cortinas negras en casa de los Moreno Heredia siguen perturbando la memoria de Oswaldo. Estoy seguro de que en el Oso ocurrió algo idéntico, me dice. Ese fue el sobrenombre de su hermano. La imagen del padre, entonces, devino en ellos ícono sagrado.

“Padre de ayer/ hoy hermano ya ido al que contemplo/ con dos lágrimas duras de pedernal quemado/ girando entre las trombas de la muerte,/ extendiendo la mano/ en vano, sin sentido/ buscando una caricia por el viento/ queriendo oír la voz de una mujer/ por los acantilados de la nada…”, escribió Eugenio en uno de sus cantos elegíacos.

Los hermanos

Oswaldo se torna risueño para referirse a cómo su hermano, poeta a los 14 años, ganó un primer certamen de poesía en el Benigno Malo. A partir de allí, asevera, su camino quedó grabado para siempre. Eugenio solía llevar siempre un poema en el bolsillo de su chaqueta y, con actitud avasalladora, lo leía una y otra vez, al punto de que sus seres más íntimos llegaron a aprender de memoria buena parte de su obra.

Y el epílogo de Eugenio surge en Oswaldo, a contraluz de nuestra tertulia tramada desde hace tiempo por nuestra inagotable hermandad. Cuenta el artista que su hermano Eugenio sufría de diabetes y quizá por ese mal sus piernas se tornaron débiles, tanto que solo le permitían llegar al patio de su casa para sentarse en un sillón y leer a la luz del sol. Una mañana sufrió una caída que le provocó hidrocefalia, motivo de su muerte. El Oso entró en estado vegetativo, evoca Oswaldo, era una sombra de lo que fue, yo no podía admitir cómo un hombre de su gallardía había quedado reducido a un escombro. Entonces sugerí a la familia el recurso de la eutanasia.

Antes, con un sobrino médico, el artista, por casualidad, escuchó en Quito una conferencia sobre la eutanasia, pronunciada por un sacerdote colombiano que admitía esta decisión como un acto de caridad cristiana. Oswaldo, ateo, blasfemo, irreverente, se burla de la caridad cristiana y defiende lo que contuvo vida y obra de Eugenio: dignidad. Un hombre que rebasó la vida con su poesía, vehemente, indomable, invicto como el mar que tanto amó, no podía estar convertido en un despojo.

El día que llegué al borde de su cama para asumir ese terrible reto, prosigue Oswaldo, regresó a verme y hallé sus ojos glaucos, ese color que oscila entre el verde y el azul, y no termina de resolverse porque en su ambigüedad radica su hechizo. El artista desistió de su empeño. Pocos días después, una de las hijas del poeta lo llamó para avisarle de su muerte. El acto reflejo de su hermano confundió a Oswaldo, pero su mirada se recluyó para siempre en su memoria.

“Si una tarde no vuelvo,/ que no lloren tus ojos, ni tu voz tenga el eco,/ de dolidas campanas./ Si una tarde no vuelvo,/ porque al final su encuentro ya fue inevitable…/ Si una tarde no vuelvo…/ aguárdame sentada al borde del camino,/ volveré como siempre,/ aunque lloren por mí las campanas del pueblo;/ retornaré a tu lado, como todas las tardes/ ese día ya en paz, en paz definitiva”.