Aluvión refundacional

Después del aluvión en Quito se ha dicho de todo. Nadie ha hablado de lo estructural u ontológico. Se ha visto a ciertos expertos puntuales, y a políticos que quieren sacar ventaja electoral.

Las causas no son solo la crisis climática y los pésimos alcaldes, sino que son fundacionales, de cómo surgió y se ha construido Quito. En la colonia y en la república, ha funcionado en una forma piramidal y con la misma lógica de dirección a través de un solo individuo. Antes, por un representante del rey, luego, por un personaje de elección popular. Sin mayor diferencia entre ambas formas de gobierno. En última instancia, todo concentrado en ciertas élites que deciden todo, a nombre de todos.

En la época precolombina, Kitu estuvo organizada en comunas, de las cuales 78 sobreviven (tres urbanas). Las mismas que constituían bulus (kitus) o ayllus (Incas), es decir, federación de comunas, a través de un consejo con miembros de cada comuna. Un cuerpo colegiado que se encargaba de ejecutar lo que establecían las asambleas comunales. Un sistema espiralado que funcionaba de abajo hacia arriba, y en el que la creación, decisión, realización, siempre estaba en las bases. Sistema muy bien organizado, productivo y eficaz, que permitió un alto nivel de vida, como lo certifican los propios cronistas. Incluso, algunos buscaron emular en Europa, pero lo hicieron mal.

Por ende, se necesita una refundación si queremos otra ciudad, otro país, otro mundo. No podemos seguir dependiendo de un solo individuo, esperando que aparezca el personaje ideal. No es sano delegar nuestra responsabilidad. Tenemos que ir más allá de los partidos políticos, convertidos en mafias para tomarse el poder. Tiene que dirigir gente comprobada y preparada que sube desde abajo, y no cualquier aventurero político. Tenemos que pasar de la fracasada democracia a la comuncracia o biocracia. Si no hay un cambio refundacional seguiremos arrastrando 200 años más y teniendo más aluviones de todo tipo.