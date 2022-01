Un Estado mínimo

La eliminación de impuestos como el de las herencias, la reducción amplia de aranceles, la intención de exonerar el impuesto a la renta, la eliminación del impuesto a la salida de capitales y la no subida del IVA reducirá las recaudaciones que el gobierno de Lasso necesita para que la función del Estado no sea mínima, pues así no podrá hacer nada para frenar la inseguridad que se está tomando el país, ni prevenir eficazmente la presencia permanente del covid-19, ni cuidar que el bien común no esté por debajo de los grupos de poder, ni hacer obra pública alguna, redistributiva y empleadora, ni contar con recursos importantes para los préstamos al 1% y a 30 años. Sin mayores ingresos no podrán funcionar las instituciones del Estado para reducir las desigualdades.

Las alzas salariales a los que ya están empleados es una respuesta política pero inflacionaria, que no cubre a los trabajadores sin empleo, quienes deben trabajar en la obra pública, para lo cual no hay recursos. También hay que controlar los excesivos márgenes de ganancias que incluso van a depositarse en los paraísos fiscales para evadir los impuestos dentro del Ecuador. El Estado Mínimo provoca el imperio de la Ley de la Selva en el que triunfa el más fuerte.

Las inversiones empleadoras no vendrán si no decrece el riesgo país, bajando la relación deuda/impuestos que es muy alta en el Ecuador. Así se ofrezca una injusta exoneración del impuesto a la renta y rija la dolarización que elimina el riesgo cambiario a los inversores. Mejor hubiera sido subir el IVA para bajar el riesgo país

El desarme arancelario en los acuerdos comerciales también restará ingresos fiscales. Con México no hay que negociar por negociar, pues es un mercado tomado por la producción de Canadá y Estados Unidos, toda vez que la potenciación del mercado asiático vía Alianza del Pacífico no lo requerimos porque somos competitivos en China. El Estado Mínimo es injustoy será un hecho cumplido deliberado, que lamentaremos más tarde.