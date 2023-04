Estabilidad ante todo

La estabilidad política hace posible una gestión pública eficaz y mejora la credibilidad y confianza internacional de un país. Si no disminuye el ambiente explosivo que estamos viviendo, habrá otro período de inestabilidad recurrente, como los muchos que ha soportado el Ecuador en su vida republicana, que han retrasado su desarrollo y perjudicado a los pobres, que ahora están sufriendo como nunca antes, pues desde 2019 al 2022 el número de pobres ha aumentado en 641 mil personas. La politiquería de lado y lado está haciendo un grave daño al país y sus estragos los sufriremos todos. Pero, mal o bien, el pueblo eligió a un jefe de estado y no cabe desestabilizar sin medir las consecuencias dolorosas de la incertidumbre.

Si bien es cierto que el gobierno de Lasso no ha satisfecho las expectativas ahora tiene que repensar y cambiar sus políticas públicas en favor de las mayorías, que es lo que verdaderamente importa, pues de sus resultados dependerá la orientación política del próximo gobierno. En este momento no debemos propiciar una caída al vacío político, pues sin estabilidad ningún gobierno podrá atender las urgencias: a los afectados por los desastres naturales, las crisis carcelarias, juzgar los delitos con entereza, atacar la inseguridad galopante que nos afecta a todos. Y por tanto, no habrá confianza en el Ecuador para diluir la aversión de los inversores a arriesgar en proyectos empleadores. Ni se podrá mejorar la calificación de riesgo país que ahora hace imposible emitir bonos externos en el mercado financiero privado pagando alrededor de 22% de tasa de interés anual.

La caída del precio del petróleo y la incapacidad para aumentar su producción causará la baja de los ingresos fiscales, que solo mejorarán si las élites del Ecuador contribuyen para progresar juntos, siempre que la gestión del gobierno mejore sustancialmente. Los sectores económicos pudientes deben cuidar la salud del sistema financiero frente a las turbulencias externas y, por su parte, los movimientos sociales deben manifestarse pacíficamente, sin actos violentos que mas bien son contraproducentes a la lucha contra la pobreza.