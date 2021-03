Siento ser “corta notas” y “zanahoria”, como diríamos a aquellos que se salen del camino esperado y renuncian -al menos temporalmente- a seguir abucheando a los malos que nos roban las vacunas y la esperanza, o aplaudiendo poco, muy poquito, a aquellos que se mantienen firmes a una ética colectiva y que por segundos nos devuelven la expectativa por un mundo mejor.

Me muevo a mirar atrás, buscando entre el baúl viejo de la ropa, las imágenes-sonido de uno de los grandes personajes del arte: Vassily Kandinsky (1866-1944) que ahora se muestra por los cuatro costados en el gran centro de arte Georges Pompidou de París. Una gran exposición virtual nos lleva literalmente de la seca a la meca, rememorando sus años rusos, alemanes en la escuela de la Bauhaus, iniciada en 1925, París y el sinnúmero de viajes que haría por varias localidades europeas. Se siente, sin tener que leerlo de cabo a rabo, las palabras que marcan su texto “De lo espiritual en el arte” (1912); se percibe cómo el artista realista se va moviendo hacia el mundo de la liviandad, hacia las formas matricias de la vida original, hacia lo que sería su gran encuentro con el arte abstracto desde el cual no narraría como lo hace la literatura, sino que pintaría sensaciones musicales.



“Miro por la ventana. Frías chimeneas fabriles se yerguen en silencio. De repente empieza a salir humo de una de ellas. El viento la comba y el humo cambia de color al instante. El mundo entero ha cambiado”. Palabras de un joven artista que veía cómo se descomponía el mundo a sus pies viviendo las pisadas estrepitosas de dos guerras mundiales, usando el marrón nazi para colocarnos en lienzos cargados de líneas, puntos, manchas de color primario curvadas hacia arriba, hacia abajo. Nada iba quedando de las referencias de objetos o sujetos conocidos en la “realidad”. Nos movía hacia adentro, nos interpelaba en la más profunda soledad de un espacio infinito que desconocemos; sus grafías gravitaban en un espacio blanco o azul, suspensos frente a la inmensidad de un mundo más allá de nuestras cotidianidades o realidades inmediatas. Y sus imágenes aparecían como parte de una escena teatral, una portada de un almanaque, afiches de época, para elevarnos, para llevarnos a meta realidades lejos, muy lejos del mundo capitalista, tangible y perverso que terminaría por aniquilarnos.



“En general el color ejerce una influencia directa sobre el alma, decía. El color es el teclado; los ojos, los macillos; y el alma, el piano con sus numerosas cuerdas…” Línea y mancha en oposición, duro y blanco en contraste, mundo real y formas indefinidas, etéreas. Y me sumí en ellas, cerré los ojos, quise pensar que podría volver a una vida con menos violencia, abuso, corrupción, mentira y engaño. ¿Será que podemos soñar, aunque solo sea por unos segundos?