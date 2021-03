La esperanza puede venir de cuatro tipos de fuentes: externas a nosotros, y sin o con bases reales, o interiores, también sin o con ellas.

Recuerdo observar, cuando era joven, a una sobrinita de dos años dar pasitos inestables, agarrada no de la mano de mi hermano o mi cuñada, o de un mueble o una pared, sino de una punta de su propia faldita. Su seguridad venía de afuera de ella, pero era una mera ilusión, como aquella que con miserable crueldad han creado y crean demagogos en las mentes de millones de seres humanos atrapados en dificultades económicas y sociales. Lo hizo Hitler, en un pueblo en la miseria y asustado, luego de la derrota alemana en 1918. El gran psicólogo iraní Fathali Moghaddam, profesor de la Universidad de Georgetown, describe la creación de esas falsas ilusiones en su extraordinario libro ‘The Psychology of Dictatorship’ o ‘La psicología de las dictadauras’.

Al contrario, leí hace poco que en sitios de vacunación contra el coronavirus en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países cunde un aire de esperanza que una enfermera describió como inesperado y maravilloso. En este caso, la creciente sensación de esperanza viene, obviamente, de que existen las vacunas, están más disponibles día a día, y decenas de millones ya han sido vacunados. La cada vez mayor esperanza de que este horrendo virus será derrotado viene de afuera, pero en este caso de una realidad inmunológica concreta con bases comprobadas y creíbles.



La esperanza también puede venir desde nuestro interior. La que no es basada en la realidad típicamente refleja el autoengaño: “Yo no manejo mal mi ira”, “Mis padres nunca fueron demasiado duros conmigo”, “El deterioro de nuestra relación es culpa tuya,” son algunas expresiones que se oyen de la muy frecuente inhabilidad para aceptar y enfrentar fragilidades interiores. De esa clase de autoengaño surgen esperanzas falsas: unas consisten en intenciones de cambio basadas en la errónea premisa de que “es solo cuestión de voluntad”; otras en huir a las oscuras cuevas de la dependencia, sea de personas en relaciones dominio-sumisión, o del alcohol y las drogas.



La cuarta, la esperanza que puede venir desde nuestro interior y está basada, como las vacunas, en realidades y no en ilusiones, nace de una sólida formación psicológica y emocional que nos permite llegar a confiar en que, por difíciles que lleguen a ser nuestras circunstancias, no necesitaremos huir a que nos proteja un dictador o nos obnubilen las anfetaminas. Contamos con nosotros mismos para resolver los problemas propios y de nuestra sociedad. Y conscientes de las dificultades, confiamos en que sabremos cómo reducir o eliminarlas, buscar caminos, acuerdos, resoluciones.



Es importante preguntarnos si sentimos esperanza en nuestras vidas y, si es así, cuál es la fuente.