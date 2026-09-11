El espejismo de la competitividad por costos bajos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Con la profundización de la apertura y globalización a nivel mundial, la competitividad de los países se ha convertido en un verdadero paradigma que señala la senda por la que se debe transitar para alcanzar un posicionamiento favorable en el mercado internacional. La capacidad de una economía para incrementar la productividad de manera constante y elevar el nivel de vida de su población es conocida como la competitividad auténtica.

En contraste, la competitividad espuria es el resultado de recurrir a ventajas comerciales inmediatas que destruyen el tejido social y ambiental. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran la devaluación monetaria, el abaratamiento de costos en forma reactiva, la precarización laboral y la sobreexplotación de recursos primarios.

Para el Ecuador, esta distinción no es conceptual, sino un imperativo determinado por su esquema macroeconómico.

Los pilares de la competitividad auténtica.

Ecuador presenta profundas asimetrías estructurales que entraban cualquier proceso de competitividad:

Existe un déficit histórico de inversión pública y privada en investigación y desarrollo y una desconexión entre la academia y la producción. La innovación se concentra en nichos agroexportadores específicos (camarón, floricultura, cacao de alta gama).

Pese a la amplia cobertura educativa, persiste un desfase entre la oferta académica y la demanda técnica industrial, agravado por una informalidad que supera el 50% de la fuerza laboral.

Aunque cuenta con hubs portuarios de clase mundial (Posorja), la fragilidad del mantenimiento vial y las recurrentes crisis de generación eléctrica ante eventos climáticos comprometen la continuidad operativa industrial.

La volatilidad política y la fragilidad fiscal elevan el riesgo país.

Sin embargo, la dolarización actúa como un cerrojo institucional que impide apelar a la competitividad espuria vía devaluación competitiva, forzando a la economía a buscar ganancias reales de eficiencia.

Posicionamiento relativo en el Bloque Andino

La comparación con Colombia y Perú expone la paradoja del “país caro” bajo dolarización. Mientras Colombia absorbe choques externos depreciando su peso e impulsando servicios basados en el conocimiento, y Perú sostiene una agresiva escala minero-logística amparada en una flotación administrada de alta estabilidad, Ecuador carece por completo de margen cambiario. Si los costos internos ecuatorianos se elevan en dólares sin un salto paralelo en productividad, las exportaciones pierden competitividad de inmediato. Por ello, Ecuador no puede competir por precio bajo, sino por eficiencia logística, diferenciación de calidad e innovación en procesos.

Obstáculos ideológicos, integración y la nueva geopolítica

La viabilidad de construir un nuevo modelo de competitividad auténtica enfrenta un escollo de orden ideológico: la hegemonía de la apología al libre mercado imperante en Ecuador y la región. Esta corriente, que asume al mercado como asignador perfecto e infalible, desmantela la capacidad del Estado para coordinar políticas industriales, financiar investigación y articular el desarrollo productivo. Esta ceguera ideológica dinamita la integración latinoamericana, impidiendo consolidar un bloque soberano capaz de agregar valor en origen, coordinar infraestructuras regionales y defender estratégicamente los recursos naturales frente al extractivismo global.

Amenaza Geopolítica

La fragmentación en bloques comerciales y el costo del financiamiento vulneran a una economía dolarizada sin moneda propia, si insiste en aislarse bajo la ortodoxia fiscal.

Oportunidad de Inserción

La transición energética y la bioeconomía global revalorizan la biodiversidad ecuatoriana. Esta ventaja solo dará frutos si se supera el dogma del mercado libre y se despliega una política pública activa que vincule trazabilidad ambiental, desarrollo tecnológico e integración regional.

Conclusión

La competitividad auténtica para el Ecuador no es un enunciado abstracto ni un eslogan de desarrollo. Es la única arquitectura económica compatible con la dolarización en un mundo convulso. El país no logrará insertarse en la nueva geopolítica abaratando su mano de obra ni desmantelando el Estado, sino superando el fetiche del mercado autorregulado para integrar progreso técnico, cohesión social e integración regional como verdaderos motores del desarrollo.