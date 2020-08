Una especie de guerra civil

¿Cómo se sabe que el Ecuador ha tocado fondo? ¿En qué momento podemos decir con completa desazón “hemos perdido el país”, “somos un estado fallido”? Mi tesis: no nos falta casi nada.

Sicariato dentro de una cárcel – supuestamente controlada por los poderes públicos – para acallar a un actor clave en un proceso de corrupción con insumos médicos. Un ex presidente diciendo textualmente “Ya hablamos de lo de la palabra, y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco.” Luego de ser arrestado en su casa – con una mediática cobertura más propia de una república bananera que de país con estado de derecho y garantías – vuelve al día siguiente, fresco como una flor, a su mansión. Otro mega corrupto, siendo apresado porque tuvimos la suerte de que su avión se caiga, tiene el desparpajo de decir que se dedicará a la política. Desparpajo, desparpajo… bueno, también puede que esas declaraciones sean acertadas, y que en nuestro país esa sea la carrera que corresponda a alguien con su “éxito”.

Cuando fue el caso de la Narcovalija, donde se descubrió que el Estado mandaba droga a Europa yo pensé que ese era el fondo. Que las instituciones públicas, financiadas con el dinero de todos, estén a las órdenes de los narcos; pero que ingenuo fui. Estos años me han demostrado que estábamos lejos todavía del fondo. Ahora me pongo a imaginar cuál sería la profundidad más absoluta, ¿una guerra civil acaso?

Bueno, algo así ocurre en la actualidad política ecuatoriana. Sin – tanta – violencia, pero con otros rasgos que permiten entrever una mayor descomposición. Sin una gran exageración podríamos describir el panorama político como una guerra cruenta. Desde golpes bajos, con grupos que se graban unos a otros a escondidas, hasta muertes.



Pero en un país con liderazgos, la guerra civil se haría entre bandos. Nuestra realidad es más descompuesta. Es un conflicto atomizado. Cada uno por su pellejo. Dentro de los partidos se desangran y se ponen las zancadillas más atroces (basta informarse con lo ocurrido en el partido Izquierda Democrática, que otrora tanto me entusiasmó). La muestra más elocuente de ello se lo puede ver en la Asamblea Nacional (pocos perfiles se salvan, intentando remar contra-corriente). Los bloques desarticulados. Los liderazgos desperdigados. Es una cacofonía de gritos, una Torre de Babel.



Yo no dudo que, en este contexto, si tuviéramos moneda propia la hubiéramos devaluado hasta el infinito, dejando al pueblo en huesos. La dolarización, unas pocas empresas que valientemente resisten, son pocos los resortes que permiten pensar que no somos un estado fallido. Pero la actitud está allí. Incapaces de actuar coordinadamente. ¡Pobre país en guerra civil atomizada!