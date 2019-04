España polarizada

Salvo alguna sorpresa, ningún partido tendrá mayoría en las elecciones del domingo en España.

El nuevo mapa político tras la irrupción de las fuerzas más nuevas de los últimos años –Ciudadanos y Podemos– impide que los partidos tradicionales que gobernaron España tras los Pactos de la Moncloa tengan la mesa servida. De hecho el Partido Socialista Obrero Español, PSOE; y el Partido Popular, PP; siempre tuvieron que acudir a fuerzas nacionalistas para tener acuerdos e investidura.



En las últimas elecciones en España, como en varias partes del mundo, las encuestas han fallado, en algunos casos de modo clamoroso. O la dispersión de fuerzas políticas o el voto oculto –alguno vergonzante– o los tiempos que corren, hacen que las personas no contesten con precisión. Y si a ello sumamos la alta indecisión –otro aspecto común en distintas latitudes– se puede hallar alguna explicación.



Esas encuestas, que sin otro propósito que el demostrativo, sin fundamento científico, ha sumado Diario El País –la presentada por ABC no difiere mayormente– muestran al PSOE como primera minoría, al PP, en segundo término, luego las fuerzas disruptivas: Ciudadanos y Unidas Podemos. Y la novedad, la derecha extrema de Vox, con resultados sorprendentes en las elecciones andaluzas.



La televisión pública –Televisión Española– y la cadena privada Atresmedia (Antena 3) hicieron debates a día seguido y a cuatro voces. Quedó excluido Vox, por no tener porcentajes suficientes en su primera elección.



En el primer debate en TVE, sobresalió Albert Rivera, de Ciudadanos, por su tono agresivo y sus distancias con el PSOE. Navegó sin aprietos mayores el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE); se mostró astuto el izquierdista radical de Podemos, Pablo Iglesias; y estuvo menos que discreto Pablo Casado, del PP.



En el debate de Atresmedia Rivera se sobre revolucionó, perdiendo el tono de estadista, mantuvo su perfil el Presidente del Gobierno, mejoró sustancialmente Casado y destacó Iglesias, lejano de su práctica política de confrontación.



No se sabe es si los debates inciden de modo definitivo en el voto de indecisos.



Hay varias evidencias. El PSOE tiene la primera opción para intentar formar gobierno, Podemos lo coqueteó a un pacto con ministros incluido (de Gobierno y no solo de investidura). Pero solos no les alcanza entonces tendrán que echar mano de los nacionalistas, esta vez, marcados por la asonada política independentista y sus radicalismos, en los partidos nacionalistas catalanes como en la izquierda. Y estarán a la espera el derechista Partido Nacionalista Vasco y el impresentable Bildu, (brazo político de los antiguos terroristas de ETA).



Sumando las tres fuerzas de las derechas, con datos de encuestas, tampoco tienen los 176 escaños ansiados. Será difícil un gobierno de esta tendencia, aunque nada es imposible.