No es viable la escuela actual

A pesar de grandes esfuerzos de varios gobiernos durante décadas por impulsar el acceso a la escuela, la exclusión se mantiene para los más pobres, sobre todo, en la ruralidad. El estado tuvo logros importantes llevando a más personas a la escuela, pero muchas, más de 5 millones, no culminaron sus estudios hasta el bachillerato.

Así, se llevó a más niños y niñas a la escuela con mala calidad educativa (hay excepciones), problema estructural vigente hasta hoy, expresado en profesores desestimulados, obligados a abandonar la pedagogía por un activismo tecnocrático, presionados al clientelismo, a rendir pleitesía a actores políticos y gubernamentales. Sistema educativo con currículos amplísimos o descontextualizados, materiales de estudio desactualizados o diseñados para adoctrinar y domesticar a los estudiantes. Cero investigación ni debate, e imposición de evaluaciones estandarizadas.



El desgastado Estado docente, con frecuentes crisis de gobernabilidad, expresadas en alta movilidad de las autoridades, visiones contradictorias de un gobierno a otro, de un ministro a otro, no pudo sostener en el tiempo políticas públicas en calidad educativa. Estado debilitado por partidos y corporaciones anhelantes de puestos y recursos, mantuvo incólume en muchas generaciones, el memorismo y elementos culturales del pasado, de herencia colonial, como el patriarcalismo, racismo, y paternalismo, matrices de la violencia y verticalismo en las aulas.



Hubo y hay iniciativas importantes para enfrentar estos problemas, pero son insuficientes para un desbordado gobierno central que, para enfrentar semejantes desafíos, debe pedir la colaboración de otros, en particular de los municipios y de la sociedad. El modelo centralista todavía vigente ha fracasado y debe dar paso a otro participativo y democrático, que bajo el lema de la corresponsabilidad diferenciada, comprometa a todos en soluciones y compromisos.



La educación, tal cual, no da más. Ahonda su crisis, debido al avasallador impacto de la revolución informática y de un mercado desbordante, altamente difíciles de ser controlados por ella y por el Estado. La velocidad frenética-líquida impuesta a todas las actividades humanas, la despersonalización del mundo virtual, la generación de un volumen de información nunca antes visto en la historia de la humanidad, las relaciones competitivas que fortalecen un individualismo extremo, neutralizan lo colectivo y dislocan los ritmos pausados, la contemplación, tan necesarios para la lectura, la reflexión e investigación, elementos indispensables para producir aprendizajes significativos, conocimiento y compromisos.



De estos temas no debatimos en el país, lo que hace más angustioso e incierto el cambio educativo. Lo que queda, en mujeres y hombres libres, es la certidumbre de luchar por la educación liberadora. Pura convicción, nada más, por el momento.



mluna@elcomercio.org